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Köpeğe çarpan otobüs şoförü bakın ne yaptı...

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Köpeğe çarpan otobüs şoförü bakın ne yaptı...
Çarptığı köpeği belediye otobüsüne alıp, çağırdığı görevlilere teslim etti

Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Sürücü, köpeği araca alarak belediye ekiplerini aradı. İşe geç kalacaklarını söyleyen bazı yolcular tepki gösterirken, köpeği tedavisi için belediye ekiplerine teslim eden sürücü daha sonra yoluna devam etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 200 hat numaralı İzmit ile İstanbul Tuzla arasında sefer yapan halk otobüsünün sürücüsü Eren Karadaş, İstanbul İçmeler Mevki'ine ulaştığında yola aniden çıkan bir köpeğe çarptı. Eren Karadaş otobüsü durdurarak köpeği araca alırken, belediyeye haber verdi. Otobüs, İçmeler Köprüsü'nün altında beklerken, kanlar içerisinde kalan köpeğin altına gazete kağıtları serildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekip otobüsün bulunduğu yere geldi. Kanlar içerisinde kalan köpek belediye ekibi tarafından tedavi edilmek üzere götürüldü.

SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTEREN OLDU

İşe geç kalmalarının endişesini yaşayan bazı yolcular sürücüye tepki gösterirken, bazı yolcular ise sürücüyü duyarlılığından ötürü kutladı, Eren Karadaş köpeği belediye ekiplerine teslim ettikten sonra yoluna devam etti.

 

 

 

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