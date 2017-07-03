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Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

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Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!
İzmit Bayındırlık Kalıcı Konutlarında bulunan bir binanın çardağında sokak köpeğine tecavüz ettiği öne sürülen bir kişi vatandaşlar tarafından darp edildikten sonra polis ekiplerine teslim edildi

İzmit Bayındırlık Kalıcı Konutları Kuvvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan 14. Adadaki bir binada ikamet eden M. T. İsimli şahıs sabah eşi ile birlikte namaz kılmak için uyandı. Bu esnada eşi çardaktan sesler geldiğini duyunca kontrol etmek için baktı. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen genç kadın hemen eşine haber verdi. Eşi çardakta bir şahısın sokak köpeğine cinsel istismarda bulunduğunu görünce kendini kaybetti ve soluğu çardakta alarak R.K isimli şahısı darp etmeye başladı. Gelen sesler üzerine apartmanda bulunan diğer bina sakinleri de aşağıya indi.

 

Şikayetçi oldular 

Şahıs kendisini darp eden M. T.’ye alkolü ve bekar olduğunu,  kendini bilmeyerek bu harekette bulunduğunu söyledi. Daha sonra bölgeye gelen polis ekipleri R.K isimli şahıs ile onu yakalayıp darp eden M. T’yi alarak polis merkezine götürdü. İğrenç iddia ile ilgili olarak gözaltına alınan şahısın evli ve 1 çocuk babası olduğu, eşinden ayrı yaşadığı ve SHÇEK İl Müdürlüğüne bağlı olarak bir engelli merkezinde çalıştığı öğrenildi. Ayrıca şahısın polise alkollü olduğu ve kendini kaybederek böyle bir olay gerçekleştirdiğini kabul ettiği, ayrıca kendisine saldıran M. T’den şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Serbest bırakıldı

Hayvana yapılan muameleyi görünce  kendisine hakim olamayan ve R.K  isimli şahısı darp eden M. T.,  kasten yaralama,  R.K ise hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan  işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Öte yandan R.K’nın olayın gerçekleştiği M. T.ninde ikamet ettiği apartmanın kapıcı dairesinde kira karşılığı kaldığı, ancak M.T.’nin yeni taşındığı için durumdan haberdar olmadığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı. Yine olay sonrası bina sakinlerinin şahısı kapıcı dairesinden çıkardığı, hatta çalıştığı kuruma giderek işten çıkarılması için şikayette bulundukları öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN

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