Köpekler Derince’de cami derneği başkanına saldırmış!

Mesut Akbulut

Sevgili okurlar;

Sokaklardaki başıboş köpeklerle ilgili sık sık şikayet aldığımızı daha önce de yazmıştım…

Önceki gün İzmit Şirintepe Mahallesi’nden gazetemize mail gönderen bir okurumuz, sokaklarda başıboş dolaşan köpeklerin mahalle sakinlerinin korkulu rüyası olduğunu ifade etmişti…

Şirintepe’deki köpek sorununu okuyan Derince İbnisina Mahallesi Evliya Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cumali Turgut beni aradı…

Şirintepe’deki gibi kendi mahallerinde de başıboş sokak köpeklerinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

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SÜRÜLER HALİNDE DOLAŞIYORLAR

Dernek Başkanı Cumali Turgut şunları söyledi;

“Mesut Bey…

Şu sıralar sokak köpekleri mahallemize dadandı…

Sayıları bir iki değil…

Bazen gruplar halinde dolaşıyorlar…

Sayıları 12-13’ü buluyor…

Sürüler halinde mahallede cirit atıyorlar…

Çöpleri karıştırıyorlar…

Bahçelere giriyorlar…

Sürekli havlıyorlar…

Çok rahatsızlık veriyorlar…

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ÖĞRENCİLER KORKUYOR

Bizim burada Bekir Sıtkı Özer İlköğretim Okulu var…

Sabah saatlerinde okula giden çocuklar, başıboş sokak köpeklerini görünce büyük bir korku yaşıyorlar…

Çok tedirgin oluyorlar…

Anneler, babalar sabah saatlerinde çocukları okula götürüyorlar, çocukları bırakın, veliler de çok tedirgin oluyor…

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KÖPEKLER BAŞKANA SALDIRMIŞ

Örneğin önceki gün sabah namazı için Evliya Camii’ne gitmek içen evden çıktım…

Bir de ne göreyim…

Sokak köpekleri sürüler halinde dolaşıyor…

Camiye yakın bir yerde sokak köpekleri bana da saldırdı…

Kendime caminin içine zor attım…

Canımı zor kurtardım…

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ÇOK TEDİRGİN OLUYORLAR

Lütfen bu sorunumuzu dile getirin…

Çocuklar okula giderken…

Büyükler işe giderken, yada alışverişe giderken, sokak köpeklerinin saldırısıyla karşılaşıyorlar…

Yarın, öbürsü gün sokak köpekleri, bir çocuğu, bir büyüğü ısırabilir…

Ya da köpek saldırısından kaçan biri yaralanabilir…

Bu sokak köpeklerini toplama işine Derince Belediyesi mi bakıyor?

Büyükşehir Belediyesi mi bakıyor?

Ya da başka bir birim mi bakıyor?

Bilmiyorum…

Ama aim bakıyorsa, gelsinler bu sokak köpekleri sorununa bir çözüm bulsunlar.

Çok zor durumdayız, bazen evden dışarı çıkarken, evden namaza giderken, çok tedirgin oluyoruz”

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BU SORUN MUTLAKA ÇÖZÜLMELİ

Evliya Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cumali Turgut’un başıboş sokak köpekleriyle ilgili serzenişini yukarıda size yazdım…

Sokak köpekleriyle ilgili birçok şikayet geliyor…

Belediye yetkilileri bu soruna bir çözüm bulmalı…

Cumali Bey’in serzenişine bir kulak verin ve bu sorunu çözün…

Çözün ki, hem Bekir Sıtkı Özer İlkokulu’na giden çocuklar, hem de mahallede yaşayan büyükler rahat bir nefes alsın…

Rahat bir nefes alsınlar ki, bu sorunu çözenlere de bol bol dua etsin…

Belsa Plaza’da anlamlı konser

Belsa Belsa önünde bugün anlamlı bir konser yapılacak. İzmit Belediyesi ile Hayal Kahvesi ortaklığında “Down Sendromu Farkındalık Projesi” kapsamındaki konserde İzmitli grup Mary Jane sahne alacak. Belsa önünde saat 17.00 de başlayacak ve ücretsiz olacak konserin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Yetkililer, konser alanında açılacak stantlardan elde edilecek gelirin Down Kafe’ye verileceğini söylediler.

Doğan’dan Ayaz’a ziyaret

Ankara’da gördüğü tedavisin ardından İzmit’teki evinde istirahat eden ilimizin siyaset alanındaki duayenlerinden Ali Ayaz’ı ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, uzun süre sohbet etti. Doğan, Ayaz için “ Ali ağabey, uzun yıllardır tanıdığım ve her zaman fikirlerine önem verdiğim değerli bir ağabeyimdir. Gerek siyasete ilk girdiğim dönemlerde, gerek milletvekilliğim ve belediye başkanlığımda her zaman desteğini gördüğüm büyüğümdür” dedi. Biz de Ayaz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Gölcük Belediyesi teknolojiden faydalanıyor

Gölcük Belediyesi resmi web sayfasında Kent Rehberi sekmesi hizmete girdi. Gölcük Belediyesi, teknolojinin faydalarından daha fazla yararlanmak adına hizmete soktuğu Kent Rehberi ile vatandaşların belediye hizmetlerinden daha fazla yararlanmasını sağlayacak. www.golcuk.bel.tr adresinden belediye sitesine girecek olan vatandaşlar sitenin ana sayfasında yer alan 'Kent Rehberi' bölümünü açarak bir çok kolaylık imkanına sahip olabilecekler.

Başkan Ali Toltar hastalara moral verdi

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, hafta sonu Dilovası Devlet Hastanesi’ne giderek hastanede tedavi gören hastaların durumlarıyla yakından ilgilendi. Toltar, “Sağlık insanın en büyük hazinesi. Bazen beklenmedik rahatsızlıklar insan hayatını önemli ölçüde etkiliyor. Ama hayata küsmeden, en olumsuz şartlarda bile hep yapılabilecek güzel şeylerin olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir. Onun için hastanede tedavi gören hastalarımıza moral vermek için ziyaretimizi gerçekleştiriyor ve onların hatırlarını soruyoruz.” dedi. Toltar’a katılıyorum… Hepimiz hastalanmışızdır, verilen moral, iyileşmemizde ilaç kadar etkili olmuştur.