Köprüde intihar teşebbüsü

İzmit Halkevi Adnan Menderes Köprüsü üzerinde ailevi nedenleri yüzünden bunalıma girdiği öğrenilen bir kişi intihar girişiminde bulundu.

İzmit D-100 Karayolu üzeri halkevi mevkisinde bulunan Adnan Menderes Köprüsünün korkuluklarına çıkan bir şahsı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İsminin Sergen olduğu öğrenilen şahsın ailevi nedenler yüzünden bunalıma girdiği ve bu nedenle intihar etmek istediğini söylediği öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, aşağıya atlamaya teşebbüs eden şahsı esnaflar ve sağlık ekipleri kendisinin bir anlık boşluğundan faydalanarak yakaladı. Köprüden indirilen Sergen isimli şahıs ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN