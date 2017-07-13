Kordsa, Endonezya ziyaretinde

Türkiye’nin global markası Kordsa, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Türkiye ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıya, Widodo’nun davetlisi olarak katıldı

Önde gelen Türk şirketlerinin yöneticilerinin katılımıyla 6 Temmuz’da Ankara’da gerçekleşen toplantıda, Kordsa’yı Asya-Pasifik operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeki Kanadıkırık temsil etti. 2016 senesinde Endonezya İhracat Şampiyonu seçilen Kordsa, bu yılın başında Endonezya’nın en büyük ekonomi dergilerinden Infobank tarafından Endonezya’da en hızlı büyüyen ilk 100 Şirket arasına girmişti.

EK POLYESTER YATIRIMI

2015 yılında, bölgedeki ihtiyaca cevap vermek amacıyla Endonezya’da 100 Milyon ABD dolar değerinde ikinci lastik kord bezi ve polyester iplik fabrikasını hizmete açan Kordsa, ardından gerçekleştirdiği 7 kton kapasiteli ek polyester yatırımı ile Endonezya’daki konumunu güçlendirmişti. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun ziyareti kapsamında başlatılması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin, iki ülke arasındaki iş birliğini ve ticareti geliştirerek, Kordsa’nın yanı sıra diğer Türk şirketlerinin Asya Pasifik’teki konumunu güçlendirmesi ön görülüyor.