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Kordsa Global’de toplandılar

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Kordsa Global’de toplandılar
Kocaeli Sanayi Odası 5.Meslek Grubu Tekstil ve Giyim Eşyası Sanayi Grubu üyeleri önceki gün Komite Başkanı Ali Çalışkan’ın ev sahipliğinde Kordsa Global A.Ş.’de grup toplantısı yaptılar

Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, meclis üyeleri Erhan Ör, Kadir Decdeli, Komite Başkan Yardımcısı Fatih Buldu, Aysim Tekstil’den Hacı Mustafa Baklacı, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nden Hüsnü Bayraktar, Akkurt A.Ş.’den Asuman Kalkan, Aysira Tekstil’den Ahmet Sarı, Saraç Yağmurluk’dan M.Ali Saraç, KSO Meslek Komiteleri Uzmanı Seçkin Ökte ve KSO Sistem ve Ağ Uzmanı Oğuzhan Özkurt katıldı Toplantı sonrasında Kordsa fabrikasının üretim tesisi ve AR-GE laboratuarları gezildi.

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