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Kordsa’dan gençlere önemli destek

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Kordsa’dan gençlere önemli destek
Kordsa’nın desteklediği üniversite projelerinden biri olan YTÜ Racing, yaptığı dördüncü aracıyla dünyanın öğrenciler arası yapılan en büyük mühendislik yarışması olan Formula Student yarışmasına katılacak

Türkiye’den tüm dünyaya teknoloji ihraç eden Kordsa’nın projelerinden biri olan YTÜ Racing takımı, 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Makine Teknolojileri Kulübü bünyesinde farklı fakültelerdeki 30 öğrencinin katılımıyla kuruldu. Bu yıl 4. aracını yapan YTÜ Racing takımı, bu araçla İngiltere'deki Silverstone pistinde her yıl düzenlenen Formula Student yarışına katılmaya hazır.

 

TANITIMI YAPILDI

Aracın lansmanı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşti. Sponsorların, akademisyenlerin ve ailelerin katıldığı etkinlikte, katılımcılar fuaye alanında daha önceki yıllarda yapılan ve Formula Student’a katılan ilk üç aracı da görme şansını yakaladılar. YTÜ Racing ekibi, yaptığı bu araçlarla Formula Student yarışında yer alan ilk ve tek Türk takımı olmuştu.

 

KORDSA’DAN DESTEK

YTÜ Racing ekibinin sponsorları arasında yer alan ve öncü yaklaşımıyla daima üniversite ve sanayi iş birliğini teşvik eden Kordsa, YTÜ Racing ekibine kompozit malzemeler konusunda destek veriyor. Kordsa tarafından tedarik edilen kompozit malzemeler, yapılan aracın özellikle kaporta, kanatlar ve koltuk bölümlerinde kullanılıyor. Kordsa’nın kompozit malzemesiyle üretilen aracın bölümleri daha dayanıklı, daha sağlam ve hız için daha elverişli hale geliyor.

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