Körfez Belediye başkan vekili açılışa katıldı

Yeni hizmete giren sağlık merkezinin açılışına katılan Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, her açılan işletmenin ilçenin ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Körfez’de yeni bir sağlık merkezi Mimar Sinan mahallesinde hizmete açıldı. Açılışa Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, KTO Başkanı Sibel Moralı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm, iş adamları ve STK temsilcileri katıldı. Kurdele kesimi öncesinde konuşan Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, “Özellikle böyle genç girişimcilerimizin işletme açması gerçekten güzel. Kendilerine çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Açılan her yeni işletme, Körfez’deki ticareti hayatın biraz daha canlanmasına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Yapılan dua sonrasında kurdele kesimi gerçekleştirildi. İşletme sahipleri de açılışa katılanlara verilecek hizmet hakkında bilgiler aktardı.