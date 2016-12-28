  • BIST 77.294
  • Altın 129,924
  • Dolar 3,5412
  • Euro 3,6975
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 4 °C

Körfez Belediyesi Spor Akademisi büyüyor!

»
Körfez Belediyesi Spor Akademisi büyüyor!
Sadece iki yıl önce kurulan ve bugün 3500 sporcusu ile Türkiye’nin en çok sporcuya sahip olan kulüplerinden birisi olan Körfez Belediyesi Spor Akademisi’nde görev yapan 55 eğitimci için özel bir gece organize edildi.

AYGÜN DE KATILDI

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın davetlisi olan ve işlerinde uzman eğitimcilerin yer aldığı gecede Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Körfez Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Özkan da katıldı.

 

VATANINA, SANCAĞINA BAĞLI NESİL

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, 8 ilde görev yaptığını ve yerel yönetimlerden en fazla alınan desteğin Kocaeli'de olduğunu gördüğünü belirtti ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a spora olan katkısından ötürü teşekkür etti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran “Sporun Başkenti Körfez” diyerek yola çıktıklarını belirtti ve gönlü zengin insanlara ve sporculara sahip olduklarını vurguladı. 15 branşta 3 bin 500 sporcuya sahip olduklarını ifade eden Baran, vatanına, milletine ve sancağına bağlı bir nesil yetiştirmek için el birliği ile çalıştıkları sözlerine ekledi. Erdem ÖVÜÇ

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nefes kesen maç Gölcük Belediye’nin28 Aralık 2016 Çarşamba 10:00
  • Karamürsel’de Kaymakamlık heyecanı28 Aralık 2016 Çarşamba 09:59
  • Basketbolcular Atatürk ve Yahyakaptan’da28 Aralık 2016 Çarşamba 09:57
  • Küçük kız voleybol Hasan Gemici’de28 Aralık 2016 Çarşamba 09:54
  • 2016da 7’den 70’e herkese spor imkanı28 Aralık 2016 Çarşamba 09:47
  • İzcilerimiz -40 derecede şehitlerimizi andı28 Aralık 2016 Çarşamba 09:45
  • Anadolu Yıldızlar Ligi’nde geri sayım başladı28 Aralık 2016 Çarşamba 09:44
  • Gökhan Duman bu ne hırs!28 Aralık 2016 Çarşamba 09:43
  • Körfez Belediyesi Spor Akademisi büyüyor!28 Aralık 2016 Çarşamba 09:41
  • Balkaya: Geçen yılki sıkıntılar bu yıl tesir etti27 Aralık 2016 Salı 17:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim