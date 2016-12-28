Körfez Belediyesi Spor Akademisi büyüyor!

Sadece iki yıl önce kurulan ve bugün 3500 sporcusu ile Türkiye’nin en çok sporcuya sahip olan kulüplerinden birisi olan Körfez Belediyesi Spor Akademisi’nde görev yapan 55 eğitimci için özel bir gece organize edildi.

AYGÜN DE KATILDI

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın davetlisi olan ve işlerinde uzman eğitimcilerin yer aldığı gecede Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Körfez Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Özkan da katıldı.

VATANINA, SANCAĞINA BAĞLI NESİL

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, 8 ilde görev yaptığını ve yerel yönetimlerden en fazla alınan desteğin Kocaeli'de olduğunu gördüğünü belirtti ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a spora olan katkısından ötürü teşekkür etti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran “Sporun Başkenti Körfez” diyerek yola çıktıklarını belirtti ve gönlü zengin insanlara ve sporculara sahip olduklarını vurguladı. 15 branşta 3 bin 500 sporcuya sahip olduklarını ifade eden Baran, vatanına, milletine ve sancağına bağlı bir nesil yetiştirmek için el birliği ile çalıştıkları sözlerine ekledi. Erdem ÖVÜÇ