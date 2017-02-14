Körfez, çevreci bir ilçe olma yolunda

Bülent Ekinci

İlimizde yapılması planlanan evsel atık yakma tesisiyle ilgili birkaç ay önce bir geziye katıldım.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın’ın da bulunduğu heyet ile Avusturya’nın Viyana kentine gittik.

Burada, Kocaeli’ye yapılması planlanan çöp fabrikasının bir benzerini inceledik. Ancak bu inceleme gezisinde çöp fabrikasının prosesinden ziyade halkın ve yerel yönetimin çöp konusuyla ilgili katı kuralları dikkatimi çekmişti.

Bize Viyana’yı gezdiren rehberimiz 30 yıldır Viyana’da yaşayan Sakaryalı bir hemşerimizdi.

Şehir turu atarken şunları söyledi…

“Biz burada çöp atarken çöplerimizi aynı konteynır içerisine atmayız. Plastiği ayrı, şişeyi aşrı gıda atıklarını ise ayrı biriktirir ona öre atarız. Zaten tüm çöpleri aynı yere atmanın cezası var. Viyana’da çöp ayrıştırma işlemi çöpün üretildiği evlerde başlar. Böylece çöpleri bertaraf etme işlemi daha basit ve kolay olur”

İnanması güç…

Ülkemizde çöp bertaraf işleminin evden başlamasına örnek olarak sobaya atılan kağıt, plastik ve benzer çöplerin yakılmasını gösterebilirim. O da yıllar önce kente doğal gaz gelmesiyle son buldu zaten.

Eskiden sobada yanabilen her şey yakılırdı. Kontrolsüz bir şekilde hava kirliliği düşünmeksizin bir taşla iki kuş vurmak için, hem ısınıp hem çöp yok etmek için…

Ancak geçen seneler bizleri de bilinçlendirdi. Şimdilik bir Viyana değiliz ancak yerel yönetimler çöp probleminin önemli bir sorun olduğunun farkında.

Her gün kişi başı 1 kilogram çöp ürettiğimiz söyleniyor.

Üretilen çöpün bertaraftı ise yerel yöneticilere kalıyor.

Körfez Belediyesi de geleceğin en büyük problemlerinden biri olan “Çöp” konusunu bu dönem öncelikli meseleleri arasında tutmaya başladı.

Çevre bilincini artırarak, daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevreye kavuşma ilkesinden yola çıkan Körfez Belediyesi’nin yürüttüğü ambalaj atıklarını geri kazanım çalışmaları mahallelerde ilgiyle takip ediliyor.

İlçedeki geri dönüşüm konteynırlarının (mavi konteynırlar) sayısı da giderek artıyor. Sayı 850’ye kadar yükseldi.

25 adet ‘kafes’ diye tabir edilen konteynırlar yapıldı.

Bitkisel atıklar için her okula ‘geri dönüşüm bidonları’ konuldu. İlçe genelinde 75 adet cam kumbara ve 10 adet plastik pet şişe kumbarası konuldu. Ayrıca ilçedeki tüm kamu kurumlarında da atık piller için kutular yerleştirildi.

Sonuç?

Körfez Belediyesi, sadece 2016 yılında 2 bin 552 ton atık ambalaj toplarken, "Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı" projesi çerçevesinde 24 bin 995 kilogram atık yağ toplamıştı.

Bu ne demek biliyor musunuz?

2016 yılında 25 ton atık yağ denize akmadı demek.

Başka Türkiye yok, başka Kocaeli yok, Başka Körfez yok. İlçelerimize, ilimize ve ülkemize sahip çıkalım. Az çöp üretmenin, ayrıştırmanın önemini az çok herkes biliyor. Bu bilinçle hareket edelim, çevre dostu kurum ve kuruluşlara destek olalım.

Muhtar Aynur Şöhretli korkuttu!

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğin önceki gün sosyal medya hesabından bir veda mektubu paylaştı.

Mektupta bundan sonra yurt dışında yaşayacağından bahsederek tüm dostlarına veda ediyordu. Ama…

Neyse mektubun bir kopyasını aşağıya ekledim, okuyun ve amasını siz fark edin…

“MERHABA SEVGİLİ ARKADAŞLARIM

Veda zamanı geldi çattı..

Uzun düşünceler ve uğraşlar sonunda yurtdışına yerleşmeye karar verdim..

Uzun zamandır iş/ev araştırmaları sonrası iyi bir iş ve aynı zamanda çok şirin bir ev buldum..

Tüm ömrümü burada geçirdiğim için bu kararı almak ve hayata geçirmek oldukça zor oldu tabiî ki ama en hayırlısının bu olduğuna karar verdim.

Sizlerle iyi kötü keyifli, keyifsiz, tartışmalı gülmeli bir sürü günlerimiz anlarımız oldu..

Eğer sizlere karşı kırıcı olduysam hakkınızı helal edin kırıcı olmadıysam da helal edin.

Tüm işlemleri halletmem biraz zaman alacak o yüzden aranızda olamayacağım ama hayat bu; kim bilir bir gün bir yerlerde yollarımız kesişir..

Daha fazla uzatmayacağım herkese sağlıklı mutlu ve bereketli bir ömür dilerim..

Kendinize iyi davranın ve hoşça kalın.. Bu mektubu Hasan adında bir Bey yazmış paylaşmış. Kendisini tanımam etmem ben de kopyalayıp buraya yapıştırdım ve sonuna kadar okuyup okumayanlar birazdan belli olacak..

Mümkün müdür öyle hemen gitmek. Aksam vaktine biraz mizah biraz gülümseyen

yüzler eklemek istedim hepsi bu…”

KSO’nun meclis toplantısına Bakan Müezzinoğlu katılacak

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Toplantısı bugün saat 10.00’da oda meclis salonunda yapılacak. 6 maddeli gündem ile bir araya gelecek olan meclisin konuşmacı konuğu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu olacak.

Müteahhitler Birliği basın toplantısı düzenleyecek

Kocaeli Müteahhitler Birliği, mesleki konuların aktarılması ve mesleki sorunların paylaşılmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenliyor. Zekai İrem’in başkanlığını yürüttüğü oluşum ‘Kocaeli’de inşaat sektörünün yükselişiyle’ ilgili 18 Şubat Cumartesi günü KOTO Beytül Kebap’ta bir araya gelecek. Toplantı saat 10.00’da başlayacak.



