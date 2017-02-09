  • BIST 88.595
  • Altın 148,259
  • Dolar 3,7125
  • Euro 3,9705
  • Kocaeli : 7 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 7 °C

Körfez derbisi İmam Hatip’in

»
Körfez derbisi İmam Hatip’in
Okullar Arası Yıldız Kızlar Futsal’da günün en çekişmeli maçı Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynandı.

Körfez’in iki okulu Uluğbey ile İmam Hatip arasındaki ortaokul maçını İmam Hatip penaltılar sonucu 5-4 kazandı ve yarı finale yükseldi. Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan İmam Hatip Ortaokulu yarı finaldeki rakibini beklemeye başladı. Maçın normal süresi Büşra Dilan Kaçan ve Mehlika Aydın’ın karşılıklı golleri ile 1-1 sona ermişti.  

 

KÖRFEZ ULUĞBEY ORTAOKULU: 4  KÖRFEZ İMAM HATİP ORTAOKULU: 5

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Damla Doğan ***, Halim Yılmaz ***

KÖRFEZ ULUĞBEY ORTAOKULU: Ezgi İşeri ***, Gurbet İnenç **, Gökçe Yeşil ***, Kübra Baş ***, Perma Gök **, Gülnihal Uysal **, Büşra Dilan Kaçan ***

KÖRFEZ İMAM HATİP ORTAOKULU: Ebrar Mut ***, Ayşe Elsem Konukçu ***, Rümeysa Konak ***, Edanur Akasya ***, Mehlika Aydın ***, Mihrace Polat ***, Zerda Tezer ***

GOLLER: Büşra Dilan Kaçan (Ulubey) Mehlika Aydın (İmam Hatip)

NORMAL SÜRE 1-1

Körfez Ulubey Penaltı atanlar: Gökçe Yeşil, Kübra Dilan Kaçan (Kaçıran Gurbet İnenç Gülnihal Uysal)

Körfez İmam Hatip: Penalı atanlar: Zerda Tezer, Ayşe Elsem Konukçu, Rümeysa Konak Edanur Akasya

Penaltı Kaçıran: Mehlika Aydın

Etiketler: , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeşehir’e Yelda yetti09 Şubat 2017 Perşembe 09:41
  • Mimar Sinan, Kolordu’yu affetmedi09 Şubat 2017 Perşembe 09:38
  • Körfez derbisi İmam Hatip’in09 Şubat 2017 Perşembe 09:30
  • Adem Başoğlu sürprize izin vermedi09 Şubat 2017 Perşembe 09:25
  • Çayırova Mustafa Necati turladı09 Şubat 2017 Perşembe 09:21
  • Pakmaya’ya DEMİR ağır geldi!09 Şubat 2017 Perşembe 09:18
  • Çayırova İmam Hatip plaka yazdırdı09 Şubat 2017 Perşembe 09:15
  • Başiskele İmam Hatip yarı finalde!09 Şubat 2017 Perşembe 09:09
  • Sen güreşi bıraksan da güreş seni bırakmayacak Ziya Hoca!08 Şubat 2017 Çarşamba 10:43
  • Spor Lisesi’ne YILDIRIM düştü!08 Şubat 2017 Çarşamba 09:58
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim