Körfez derbisi İmam Hatip’in

Okullar Arası Yıldız Kızlar Futsal’da günün en çekişmeli maçı Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynandı.

Körfez’in iki okulu Uluğbey ile İmam Hatip arasındaki ortaokul maçını İmam Hatip penaltılar sonucu 5-4 kazandı ve yarı finale yükseldi. Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan İmam Hatip Ortaokulu yarı finaldeki rakibini beklemeye başladı. Maçın normal süresi Büşra Dilan Kaçan ve Mehlika Aydın’ın karşılıklı golleri ile 1-1 sona ermişti.

KÖRFEZ ULUĞBEY ORTAOKULU: 4 KÖRFEZ İMAM HATİP ORTAOKULU: 5

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Damla Doğan ***, Halim Yılmaz ***

KÖRFEZ ULUĞBEY ORTAOKULU: Ezgi İşeri ***, Gurbet İnenç **, Gökçe Yeşil ***, Kübra Baş ***, Perma Gök **, Gülnihal Uysal **, Büşra Dilan Kaçan ***

KÖRFEZ İMAM HATİP ORTAOKULU: Ebrar Mut ***, Ayşe Elsem Konukçu ***, Rümeysa Konak ***, Edanur Akasya ***, Mehlika Aydın ***, Mihrace Polat ***, Zerda Tezer ***

GOLLER: Büşra Dilan Kaçan (Ulubey) Mehlika Aydın (İmam Hatip)

NORMAL SÜRE 1-1

Körfez Ulubey Penaltı atanlar: Gökçe Yeşil, Kübra Dilan Kaçan (Kaçıran Gurbet İnenç Gülnihal Uysal)

Körfez İmam Hatip: Penalı atanlar: Zerda Tezer, Ayşe Elsem Konukçu, Rümeysa Konak Edanur Akasya

Penaltı Kaçıran: Mehlika Aydın