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Körfez-Derince ve İzmit arasına metro

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Körfez-Derince ve İzmit arasına metro
Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un ev sahipliğinde ilçe meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya gelen İbrahim Karaosmanoğlu, “Gelecekte yer altını kullanan bir Kocaeli olacak” dedi

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un ev sahipliğinde ilçe meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda AKP Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanı Lütfil Efil de hazır bulundu.

 

“2017 DERİNCE’DE YATIRIM YILI OLACAK”

Yerel yönetimlerin hizmetleriyle muhtarların öneminden bahseden Başkan Karaosmanoğlu, “Derince büyüyen ve gelişen ilçelerimizden bir tanesidir. 2017, Derince’de yatırım yılı olacak. Kentlerimizi geliştirmek ve neye ihtiyacı varsa onu yapmak görevimizdir. 2023 hedefine doğru emin adımlarla ilerlerken, metro projesini de hayata geçireceğiz. İlk etapta Gebze’de 2018 yılında kazmayı vuracağız. Körfez-Derince ve İzmit arasında düşündüğümüz metro projesi konusunda 2023 yılına kadar net bir hareket olacak. 10 yıllık planlama içerisinde ise Metroyu Cengiz Topel Havaalanı’na kadar taşımayı planlıyoruz. Gelecekte yer altını kullanan bir Kocaeli olacak” dedi.

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Yorumlar
Ali
04 Şubat 2017 Cumartesi 10:55
10:55
Seçim yaklaştı ya sallamak serbest yakında doğal gaz ve petrol yataklarıda keşfedilir.Adama sormazlarmı onbeş senedir yönetimdesin insan bir temelini atar bari seni tutanmı var tramvayla göz boyama.
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