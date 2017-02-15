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Körfez Devlet Hastanesine yoğun bakım ünitesi açıldı

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Körfez Devlet Hastanesine yoğun bakım ünitesi açıldı
Körfez Devlet Hastanesinde bir yenilik daha hayata geçirildi. Hastane içerisinde 4 yataklı 1. basamak Yoğun Bakım Ünitesi de açıldı.

Düzenlenen açılışa, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney ve Başhekim Ahmet Sarıışık katıldı. Ünite açılışı öncesi konuşan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, “Yoğun bakım ünitesi doktorların sigortası gibidir. Körfez Devlet Hastanesi’nde de böyle değerli bir ünitemizi hizmete almak bizler için önemliydi. Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımız İsmail Baran’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yakında da yeni hastane binamızın inşaatı başlayacak” ifadelerini kullandı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da ilçede sağlık alanında büyük bir eksikliğin bu ünite ile giderildiğini belirterek, “Gelecekte çok daha sağlıklı bireylerin oluşması için belediye olarak her zaman katkıda bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gelecekte daha güzel tesislerin ilçemize kazandırılması için desteğimizi her zaman sunacağız” dedi. “Hizmet kalitesini yükseltecek olan bu yeni ünite hastanemize ve ilçemize bir değer katacaktır” diyen Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, “Hastanenin yoğun bakım ünitesinin olmaması eksiklikti. İlçemize bu kıymetli yatırım hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

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