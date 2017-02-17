Körfez didik didik edildi

İlçe kaymakamı Hasan Hüseyin Can’ın bizzat yönettiği “Huzur” operasyonuyla Körfez ilçesi didik didik kontrol edildi.

Körfez polisi, il emniyet müdürlüğü desteği, jandarma desteği ve sigara içilen mekanlardaki kontroller içinde zabıta desteğiyle yapılan uygulamalarda 3.5 saat sürdü

KAYMAKAM CAN YÖNETTİ

Körfez içmesinde önceki gece yapılan uygulamalarla kontrol edilmedik yer kalmadı. Trafik ve asayiş yönünden yapılan uygulamalarda sigara yasağına uymayan işletmeler hakkında da işlem yapıldı. Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can’ın bizzat başında bulunduğu operasyon her türlü suçun oluşmasına engel olunması için yapıldı.

NARKOTİK KÖPEKLERİ

Uygulamalar sırasında il emniyet müdürlüğü narkotik bürosunda görevli köpeklerde kullanıldı. Uyuşturucu sevkiyatının önlemesinde etkin rol oynayan narkotik köpekleri, operasyon boyunca görevdeydi. Uygulamalar sırasında hususi ve ticari araçların yanı sıra toplu taşıma araçları da durdurularak içerisinde de kimlik kontrolleri yapıldı.

OPERASYONUN BİLANÇOSU

Uygulamalar sırasında 2 bin 460 kişi kontrol edildi. 6 kişi hakkında işlem yapıldı, 734 araç kontrol edilerek 31 araç hakkında işlem yapıldı. Bu araçların sürücülerine toplam 10.361 TL cezanın kesildi. 75 umuma açık yer kontrol edildi, bu kontrollerde kusurlu görülen 14 yere işlem yapıldı. 10 dernek ve lokal kontrol edildi bunlar içerisinde de kusurlu görülen 4 dernek ve lokal hakkında işlem yapıldı.Bülent EKİNCİ