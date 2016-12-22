Körfez Fatih'te 'yerli malı' var

Körfez Güney Mahallesi Kabakoz mevkiinde hizmet veren Fatih İlkokulu'nda öğretmen Gülseren Sonar Çekiç tarafından yerli malı haftası düzenlendi. Y

Yerli malı tüketimini özendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe veliler, yaptıkları çeşitli yiyeceklerle destek verdi. Güzel bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte, yerli malı tüketiminin önemi anlatıldı. Yapılan etkinlikten dolayı veliler ve öğretmenler bir hayli mutlu olduklarını dile getirdiler