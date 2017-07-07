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Körfez Kampüsü hızla yükseliyor

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Körfez Kampüsü hızla yükseliyor
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, inşaat çalışmalarının hızla devam ettiği Körfez Kampüsü’nde çalışmaları yerinde inceledi, “Bittiğinde ilçemize büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, inşaat çalışmalarının hızla ilerlediği Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü inşaatında incelemelerde bulundu. İlk iki kat inşaatın tamamlandığı binada Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte inceleme yapan Başkan Baran, inşaat tamamlanıp öğrencilerin gelmesiyle birlikte ilçedeki hareketliliğin daha da artacağını belirtti.

 

KATKI SAĞLAYACAK

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, “İnşallah bir aksilik yaşanmazsa önümüzdeki mayıs ayında eğitim hayatım hayatına başlayacak. Hem bu hem de Hereke’de yapımına başlayacağımız fakülte binası, Körfez ilçemize ciddi bir değer katacak. Eğitim hayatına da büyük bir katkı sağlamış olacak

 

“EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ”

Bizler yatırımları planlarken, önceliği her zaman eğitime veriyoruz. Eğitime yapılan yatırım, destek bizler için çok önemli. Çünkü eğitime ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik yaptığımız yatırımlar, bize en güzel dönüşü olacak yatırımlardır. Bu yatırımlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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