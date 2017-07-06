Körfez Mahallesi’nde yayalar için çalışma

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol açma ve genişletme çalışmalarına hız vererek hizmet atağını sürdürüyor

Çalışmalar kapsamında Körfez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Hasan Hoca Sokak ve Cemal Şişman Sokak’ta kaldırım çalışmalarını sürdüren ekipler Sonbahar Sokak’ta yol genişlemesi ve yol güvenliği için perde duvar çalışması yapıyor.