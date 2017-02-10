Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan motorize zabıta ekipleri, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Gün boyunca seyir halinde ilçede inceleme yapan ekipler, yaya kaldırımına park eden araçlardan, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki işportacı diye tabir edilen kaldırım üstü satıcılara kadar anında müdahalede bulunuyor.
Ekipler geçtiğimiz hafta içerisinde yayaların güvenle yürümesi için genişletilen kaldırımlara park eden araçlara cezai işlem uygularken, Tütünçiftlik ve Yarımca sahil bölgesinde de vatandaşların güvenle vakit geçirmesi için denetlemelerde bulundu. Ekipler ayrıca Tütünçiftlik merkezde kaldırım üstü satış yapan işportacılara yönelikte uygulama yaptı. Vatandaşlar ve esnaf ise Başkan Baran’a motorize ekipler nedeniyle teşekkür etti.
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Körfez Motorize Zabıta ekipleri göz açtırmıyor
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan motorize zabıta ekipleri, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Gün boyunca seyir halinde ilçede inceleme yapan ekipler, yaya kaldırımına park eden araçlardan, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki işportacı diye tabir edilen kaldırım üstü satıcılara kadar anında müdahalede bulunuyor.
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