Körfez Pisti’nde nefesler kesildi

2017 Türkiye Pist Şampiyonası üçüncü ayak yarışları Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Körfez Yarış Pisti'nde düzenlendi

Super ve Maxi olmak üzere 2 ayrı kategoride ikişer yarış olarak koşulan hafta sonunda ayrıca Opel Corsa OPC Cup ile BOM Akademi Kupası yarışları da gerçekleştirildi. Türkiye Pist Şampiyonası Süper Grup ilk yarışında Borusan Otomotiv Motorsport takımının 18 yaşındaki genç yeteneği Ali Türkkan birinci, Toksport WRT takımından Çağlayan Çelik ikinci ve Ülkü Motorsport takımından Galip Atar üçüncü sırayı aldı. İkinci yarışta ise Çağlayan Çelik birinciliği elde ederken, Ali Türkkan ikinci, Galip Atar üçüncü oldu. TOSFED‘in ‘genç yetenek programı’ çerçevesinde desteklediği Ali Türkkan bu yarışın ardından Türkiye Pist Şampiyonası Süper Grup liderliğine yükselmeyi başardı.

MAXI’DE İLK 3 SIRA DEĞİŞMEDİ

Maxi grupta ise her iki yarışta da ilk 3 sıra değişmedi. Bu sezon Nissan GT-R 35 ile yarışmaya başlayan Ülkü Motorsport takımından Ümit Ülkü birinciliğe ulaşırken, Porsche 997 GT3 ile BC Vision Motorsport takımından İsmet Toktaş ikinci ve Seat Leon Cupra-R ile Ülkü Motorsport takımından Tamer Sancak üçüncü sırada yer aldı. Oldukça renkli mücadelelere sahne olan haftas sonunda, Ümit Ülkü, kendisine ait pist rekorunu geliştirerek 41.757'lik zamanıyla yeni pist rekorunu kırdı. Opel Corsa OPC Cup ilk yarışını Turgut Konukoğlu ikinci yarışını Ramazan Kaya kazanırken, Catheram'ların yarıştığı BOM Akademi Kupası ilk yarışını Yaman Yılmaz ikinci yarışını da Güney Altuner kazandılar. 2017 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları, 28-29 Ekim'de İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde yapılacak.