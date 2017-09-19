  • BIST 106.168
  • Altın 147,166
  • Dolar 3,4962
  • Euro 4,1917
  • Kocaeli : 24 °C
  • İstanbul : 28 °C
  • Sakarya : 27 °C

Körfez Pisti’nde nefesler kesildi

»
Körfez Pisti’nde nefesler kesildi
2017 Türkiye Pist Şampiyonası üçüncü ayak yarışları Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Körfez Yarış Pisti'nde düzenlendi

Super ve Maxi olmak üzere 2 ayrı kategoride ikişer yarış olarak koşulan hafta sonunda ayrıca Opel Corsa OPC Cup ile BOM Akademi Kupası yarışları da gerçekleştirildi. Türkiye Pist Şampiyonası Süper Grup ilk yarışında Borusan Otomotiv Motorsport takımının 18 yaşındaki genç yeteneği Ali Türkkan birinci, Toksport WRT takımından Çağlayan Çelik ikinci ve Ülkü Motorsport takımından Galip Atar üçüncü sırayı aldı. İkinci yarışta ise Çağlayan Çelik birinciliği elde ederken, Ali Türkkan ikinci, Galip Atar üçüncü oldu. TOSFED‘in ‘genç yetenek programı’ çerçevesinde desteklediği Ali Türkkan bu yarışın ardından Türkiye Pist Şampiyonası Süper Grup liderliğine yükselmeyi başardı.

 

MAXI’DE İLK 3 SIRA DEĞİŞMEDİ

Maxi grupta ise her iki yarışta da ilk 3 sıra değişmedi. Bu sezon Nissan GT-R 35 ile yarışmaya başlayan Ülkü Motorsport takımından Ümit Ülkü birinciliğe ulaşırken, Porsche 997 GT3 ile BC Vision Motorsport takımından İsmet Toktaş ikinci ve Seat Leon Cupra-R ile Ülkü Motorsport takımından Tamer Sancak üçüncü sırada yer aldı. Oldukça renkli mücadelelere sahne olan haftas sonunda, Ümit Ülkü, kendisine ait pist rekorunu geliştirerek 41.757'lik zamanıyla yeni pist rekorunu kırdı. Opel Corsa OPC Cup ilk yarışını Turgut Konukoğlu ikinci yarışını Ramazan Kaya kazanırken, Catheram'ların yarıştığı BOM Akademi Kupası ilk yarışını Yaman Yılmaz ikinci yarışını da Güney Altuner kazandılar. 2017 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları, 28-29 Ekim'de İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde yapılacak.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Umut Serdar Yalçın: Enerjim çok yüksek19 Eylül 2017 Salı 12:12
  • RDF Karamürsel İ.Y. uçuşa hazır19 Eylül 2017 Salı 12:10
  • Korukır mı geliyor?..18 Eylül 2017 Pazartesi 16:22
  • Yıldız: "Dayanacak gücüm kalmamıştı"18 Eylül 2017 Pazartesi 16:19
  • Birlikspor’da kupa hazırlıkları başladı18 Eylül 2017 Pazartesi 16:16
  • Fikret Özcan: Ümit Metin hocam ile her yere giderim18 Eylül 2017 Pazartesi 16:15
  • Başak: Ümit hoca bana sabretmeyi öğretti18 Eylül 2017 Pazartesi 16:13
  • Yönetimden “Sanal Saldırı” açıklaması18 Eylül 2017 Pazartesi 16:12
  • Darıca'da maraton hazırlıkları başladı18 Eylül 2017 Pazartesi 16:10
  • Darıca Bergama’da turu geçmek istiyor18 Eylül 2017 Pazartesi 16:08
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim