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Körfez, sporda marka oldu!..

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Körfez, sporda marka oldu!..
Sporun Başkenti Körfez’de özellikle okullara yapılan sportif dokunuşlar meyvelerini vermeye başladı.

Okullar Arası Yıldız Voleybolda hem kız hem de erkeklerde şampiyon, Körfez Uluğbey Ortaokulu oldu. Kız final maçında Körfez Petkim, erkek final maçında da Derince Cumhuriyet Ortaokulu’nu mağlup eden Uluğbey’de şampiyonlukların coşkusu yaşanıyor.

 

ÇOĞU AKADEMİ ÖĞRENCİSİ

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkanvekili İsa Taş ve Spor Koordinatörü Metin Özkan’ın yaklaşık 3 yıl kadar önce faaliyete soktuğu Körfez Belediyesi Spor Akademisi’nde yetişen binlerce sporcu, hem Körfez, hem Kocaeli, hem de ülke sporuna faydalı sporcular yetişiyor. Okul müsabakalarındaki tüm branşlarda kürsü gören ve bir çoğu akademi sporcusu olan Körfez okulları ilçenin gururu oluyor. Aynı zamanda akademide de antrenörlük yapan 60’a yakın beden eğitimi öğretmenleri özverili çalışmaları ile de çok değerli bir katkı sağlıyor. Erdem ÖVÜÇ

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