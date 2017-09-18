İlçe seçim kurulu tarafından bugün KTO’ya gönderilen yazıyla seçimlerin 7 Ekim’de yapılması uygun görüldü. Buna göre Körfez Ticaret Odası 7 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında oda konferans salonunda organ seçimlerini gerçekleştirecek. 15 Meslek komitesine ait listeler 19 Eylül-21 Eylül tarihleri arasında askıya çıkacak. Üyeler oda binası girişinde listeleri kontrol edebilecek.
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Körfez Ticaret Odası’nda seçim tarihi belirlendi
Körfez Ticaret Odası organ seçimleriyle ilgili tarih, ilçe seçim kurulunun 18 Eylül 2017 tarihli yazı ile 7 Ekim 2017 tarihinde yapılmasına karar verildi
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