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Körfez’de 15 Temmuz programı belli oldu

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Körfez’de 15 Temmuz programı belli oldu
Türkiye genelinde olduğu gibi Körfez’de de 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek

Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle kapsamlı anma etkinlikleri düzenleniyor. Körfez’de düzenlenecek olan anma etkinliklerinin programı da belli oldu. 11 Temmuz Salı günü saat 11.30’da Körfez Şehitlik ziyareti ile başlayan program kapsamında; Yeni Yalı Merkez Camii’nde öğle namazı sonrasında hatim ve dua programı gerçekleştirildi.

 

KONFERANS DÜZENLENECEK

Etkinlikler kapsamında 12 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Konferansı gerçekleştirilecek. 13 Temmuz Perşembe günü de Sipahiler Köyü’nde akşam namazı sonrasında hatim ve dua programı olacak.

 

DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ

15 Temmuz Cumartesi gecesi ise saat 19.30’da Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünden 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı önüne kadar ‘Demokrasi Yürüyüşü’ gerçekleştirilecek. Daha sonra meydan da anma etkinlikleri gece boyunca devam edecek.

 

FOTOĞRAF SERGİLERİ

15 Temmuz temalı fotoğraf sergileri de hafta boyunca Körfez’in dört bir yanında devam edecek. 12 Temmuz’da Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde, 13 Temmuz’da Hereke Merkez’de, 14 Temmuz’da da Yarımca Mimar Sinan Camii’nin önünde sergi açılacak. Sergiler gün boyunca açık kalacak.

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