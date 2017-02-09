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Körfez’de 17 bin ağaç kurtarıldı

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Körfez’de 17 bin ağaç kurtarıldı
Geri dönüşüm ve çevre koruma projeleri kapsamında Körfez Belediyesi, 2016 yılında topladığı 2 bin 552 ton atık ambalaj ile 17 bin ağacın kesilmesini önlemiş oldu.

Çevresel denetim faaliyetleri, çevre temizliği, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması ve geri dönüşüm faaliyetleri kapsamında Körfez Belediyesi, Türkiye'nin ilk atık getirme merkezi olan Körfez Atık Getirme Merkezi’ni hayata geçirmişti. Ekipler, 2016 yılında başlattığı "Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı" projesi çerçevesinde 24 bin 995 kilogram atık yağ topladı. Geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları kapsamında Körfez’de 2016 yılında toplanan bitkisel atık yağ miktarı 24 bin 995 kilogram olurken, cam atık miktarı 859 bin 660 kilogram, e-atık miktarı da 177 kilogram oldu. Geri dönüşüme kazandırılan 2 bin 552 tonluk atık ambalajların geri dönüştürülmesiyle birçok ağaç kesilmekten kurtarılmış oluyor.

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