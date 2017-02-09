Çevresel denetim faaliyetleri, çevre temizliği, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması ve geri dönüşüm faaliyetleri kapsamında Körfez Belediyesi, Türkiye'nin ilk atık getirme merkezi olan Körfez Atık Getirme Merkezi’ni hayata geçirmişti. Ekipler, 2016 yılında başlattığı "Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı" projesi çerçevesinde 24 bin 995 kilogram atık yağ topladı. Geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları kapsamında Körfez’de 2016 yılında toplanan bitkisel atık yağ miktarı 24 bin 995 kilogram olurken, cam atık miktarı 859 bin 660 kilogram, e-atık miktarı da 177 kilogram oldu. Geri dönüşüme kazandırılan 2 bin 552 tonluk atık ambalajların geri dönüştürülmesiyle birçok ağaç kesilmekten kurtarılmış oluyor.
- BIST 88.564
- Altın 148,103
- Dolar 3,7069
- Euro 3,9667
- Kocaeli : 7 °C
- İstanbul : 5 °C
- Sakarya : 7 °C
- Çalışan liseliye maaş müjdesi!
- Haziran'da hakim ve savcı alınacak... İşte detaylar!
- Leyla Atakan ve arkadaşları için anma etkinliği
- CHP yeni halk kahramanını tanıttı!
- Petrole bulanan hayvanlardan sevindirici haber!
- Nevzat Doğan pazarcı oldu lahana sattı!
- FETÖ’den tutuklu kolej öğretmeni hakim karşısında
- İşçi alana günlük 22 lira ödenecek
- İstihdam seferberliği için 81 ilin valisiyle görüşüldü
- Güzergah İzcilik Derneği Ellibeş’i ziyaret etti
- Karamürsel Müftüsü Küçük, veda turunda
- Başkan, Kaymakam Yılmaz’ı konuk etti
- Kocaeli daha çok genç...
- Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat!
- Sigara insan hayatının en büyük düşmanı
Körfez’de 17 bin ağaç kurtarıldı
Geri dönüşüm ve çevre koruma projeleri kapsamında Körfez Belediyesi, 2016 yılında topladığı 2 bin 552 ton atık ambalaj ile 17 bin ağacın kesilmesini önlemiş oldu.
Etiketler: Körfez Belediyesi, İsmail Baran
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Haziran'da hakim ve savcı alınacak... İşte detaylar!Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcılara müjdeyi vererek "Bu yıl 3 Haziran’da da 2 bin kişi mezunlardan, 750 de avukatlardan hakim savcı alımı için sınav yapacağız" dedi.
Leyla Atakan ve arkadaşları için anma etkinliğiTürkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları için İzmit’te anma programı düzenlenecek.
Petrole bulanan hayvanlardan sevindirici haber!Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen petrol sızıntısı sonrası yakıta ve zifte bulanan deniz kuşları temizlenerek doğaya salındı.
Nevzat Doğan pazarcı oldu lahana sattı!Mevzuatta yapılan düzenleme gereği pazarcılara dağıtımı yapılan yelek ve fiyat etiketi dağıtım törenine katılan İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan pazarda sohbet ettikten sonra önlüğü giyerek tezgahın başına geçti.
Güzergah İzcilik Derneği Ellibeş’i ziyaret ettiGüzergah İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
- Beyaza bürünen Türkiye havadan görüntülendi
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
12345678
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
- Körfez'deki feci kaza kameralara yansıdı!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim