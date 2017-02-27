Körfez'de bıçaklı kavga... Bir kişi hastanelik oldu!

Körfez'de iki grup arasında çıkan kavgada Emre U. bıçaklandı.

Olay akşam saatlerinde, Yeni Yalı Mahallesi Cami Sokak'ta muhtarlık yanında yer alan parkta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavga sırasında Emre U. bıçaklandı. Kavga edenleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Yaralanan Emre U. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, Emre U.'yu bıçaklayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.