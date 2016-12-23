Edinilen bilgiye göre, olay, saat 08.00 sıralarında Körfez Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullanılmayan eski tek katlı evin bir kısmı, yoldan geçen öğrencilerin üzerine devrildi. Bir kız öğrenci enkaz altında kaldı. Kız öğrencinin arkadaşları ve vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri enkaz altında kalan öğrenciyi çıkardı. Olay yerinde hazır bekletilen 112 ambulansında ilk müdahalesi yapılan öğrenci, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yıkılan evin etrafında güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- BIST 77.440
- Altın 127,787
- Dolar 3,5114
- Euro 3,6650
- Kocaeli : -1 °C
- İstanbul : 7 °C
- Sakarya : -1 °C
- Cahit Elginkan unvanını korudu
- İnanç Türkeş kürsüde yer buldu
- Potanın Sultanları kupalandı
- Bu kez sizden Türkiye derecesi bekliyoruz!
- Dardanel Ton'la pilavını tonla
- Körfez'de bina devrildi... 1 kişi göçük altında!
- Kar altında yürüdüler!
- Başkan, kara gün dostu Kızılay’ı ağırladı
- Bulut: Hepimize büyük görevler düşüyor
- Konak İzmit Hastanesi kalp sağlığında başarılı
- 12 sivil daha adliyede
- PKK yine eylem hazırlığındaydı!
- Bölgesel Lig’de derbi günü
- Yüzücüler Gebze’ye
- Derince’de bayan voleybol heyecanı
Körfez'de bina devrildi... 1 kişi göçük altında!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde metruk evin duvarı yoldan geçen öğrencilerin üzerine devrildi. Enkaz altında kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Körfez'de bina devrildi... 1 kişi göçük altında!Kocaeli'nin Körfez ilçesinde metruk evin duvarı yoldan geçen öğrencilerin üzerine devrildi. Enkaz altında kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
12 sivil daha adliyedeFETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan serbest meslek çalışanı 12 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
PKK yine eylem hazırlığındaydı!PKK ve KCK terör örgütlerinden emir aldıkları tespit edilen ve eylem hazırlığında olan 4 kişi 4 ayrı ilde yakalanarak emniyete götürüldü.
Nişan hazırlıkları yapan çiftin hayallerini alevler kül ettiKocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında, hafta sonu nişan yapacak olan genç çifte ait tüm eşyalar kül oldu. Genç çift yangını gözyaşları içinde izlerken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gebze'de silahlı çatışma: 7 yaralıGebze'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı.
SİNEMALAR
- İzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seanslarıİzmit Sinemalarında 23-29 Aralık 2016 seansları
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 4 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı, 2 yerli olmak üzere toplam 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 2 yabancı film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 filmİzmit Sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Şekerin 100 zararı!Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, 2011 yılında yazdığı "Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si: Karatay Diyeti" kitabının 41-44 Sayfalarında ŞEKERİN ZARARLARINI aynen şu şekilde açıklamıştır.
- Sağlıklı yaşama ilk adım: Mutfağın hazırlanması: Karatay mutfağına dönüşümBeslenmeyle ilgili tüm bilgilerimize reset atıp önyargılarımızdan kurtulup sonra adeta ders çalışır gibi Karatay Diyeti kitabını okuyup özümsedikten sonra iş uygulamaya geldi.
- Güvensizliği tespit edilen 43 ürün için toplama kararı!Bu kapsamda aralarında elektrikli ısıtıcı, priz, el feneri, ocak, kaynak makinesi ve muhtelif kabloların bulunduğu marka ve modelleri belirlenen 43 ürün için toplatma kararı verildi.
- Bağışıklık sistemini güçlendirmek için 8 öneri!Her sene bu mevsimde grip vakalarının arttığına ilişkin haberleri duyarız. Biz eskiden grip aşısı olmamıza rağmen her yıl birkaç kez grip olurduk. Oysa üç yılı aşkın süredir grip aşısı olmamamıza rağmen hiç grip olmadık.
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
- Köy yolları yaz-kış ayrı güzel
- 100 semazen 100 sazende ile sema...
- Yiyeceklerinizi uzun süre tutmak için tüyolar
12345678
- İzmit'te gökkuşağı keyfi
- Halk "Cahil olun" dedi terfiyi kaptı!
- İzmitli şarkıcının tıklanma rekorları kıran klibi!
- 4 kişilik kamyonette balık istifi gibi öğrenci taşıdı
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim