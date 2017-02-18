Körfez’de bir lezzet virtüözü, Arif Kızılkaya

M.Tanzer Ünal

Perşembe günü Erkan’la Dilovası’ndan dönüyoruz.

Öğle saatleri…

Körfez’e yaklaşırken Arif Kızılkaya aklıma geldi, Körfez’in o güzel insanı, Körfez’in lezzet virtüözü, lezzet ustası…

Hem Arif Bey’i göreceğiz, hem karnımızı doyuracağız.

Yan yola girdik, Tuğrul Caddesi’ndeki Kızılkaya Restoran’ın önündeyiz.

İçeri girdik, tam bir masaya oturup Arif Bey’i soracaktım ki, oğlu Salih yanımızda belirdi.

Arif Bey, yan tarafta otelin girişindeymiş.

Otel kısmına geçtik, baktık, Arif Bey arkası dönük telefonla konuşuyor.

Telefonu bitti, yaklaştık, biliyorum gözlerinde sıkıntı var, bizi tam seçemiyor.

“Tanzer” deyince yerinden kalktı sarıldı.

“Beyin kanamasından sonra gözler iyice gitti, biri hiç görmüyor, diğeri yüzde 10” dedi.

“Çaresi yok mu bunun?”

“Çok dolaştım, çare bulamıyorlar… Yüzde 10’la idare ediyoruz…”

“Yaş kaç oldu, daha gençsin…”

“Ne genci, 62 olduk…”

Lokanta kısmına geçtik.

Masalar çoğunlukla dolu.

Lokanta vızır vızır işliyor, giren çıkan.

Başladık sohbete…

Birbirimize karşı sevgimiz saygımız ileridir, ama sık görüşemiyoruz Arif Bey’le.

Körfez bana ters, yolumun üstü değil, kalkıp özel gelmem lazım, o da olmuyor işte.

Arif Bey de sağlık sorunu yaşamasına rağmen çok yoğun.

Lokanta, otel, kafe, işyerlerinde yemek hizmetleri, otoyolun İzmit geçişinde sağlı sollu açılan TEM 76’lar…

Bütün bunların satın almaları, organizasyonları…

Çocukları büyüdü, işlere sahip çıkıyorlar çıkmasına da yine de işinin başında.

Çıkıp gelemiyor İzmit’e.

Söz verdi, bir gün kızı Nurten Hanım’la gelecekler.

Size önce Kızılkaya’yı anlatayım

Bilenler bilir…

Bilenler müdavimidir, bırakamazlar…

Böylesine ağız tadını, bu kadar çeşidi, kaliteyi hiçbir yerde bulamazlar.

Anlatacaklarım, bilmeyenler için.

Şöyle söyleyeyim, böyle bir konsept İzmit’te yok.

Dönerci, dönercidir…

Pideci, pideci…

Lahmacuncu, lahmacuncu…

Pizzacı, pizzacı…

Kebapçı, kebapçı…

Tencere yemeği yapanlar, ayrı…

Kızılkaya’da balık hariç insanın yemek için aklından geçirdiği her şey var.

Her gün 25 çeşit tencere yemeği hazırlanıyor.

20 çeşit tatlı.

4 çeşit çorba.

Bütün kebap çeşitleri, Urfa’sı, Adana’sı…

Yaprak döneri…

Pide çeşitleri…

Normal lahmacun, fındık lahmacunu…

İstediğiniz karışımda pizza…

İzmit’te, bütün bu çeşitlerin tek çatı altında olduğu bir restoran var mı?

Varsa ben bilmiyorum, söyleyin gideyim.

İnsan ne yiyeceğini şaşırıyor

Şimdi siz olsanız bu kadar bol çeşit arasında ne yersiniz?

Eski günler olsa, ah o eski günler, gençlik günlerimiz veya hiç olmasa orta yaş günlerimiz, epey bir çeşit tadardım.

Şimdi hepsi geride kaldı.

Mümkün olduğu kadar az yemeye çalışıyorum.

Zor bela 110-115 kilolardan 88-89’a indik, bir daha tövbe!

Sami Pekdemir’e ve Haluk Ulusoy’a kilo vermeleri konusunda akıl satarken, kendim tekrar kilo alırsam, beni tefe koyarlar.

Garson başımızda bekliyor, Arif Bey gözümüze bakıyor…

Onu mu yesem, bunu mu yesem?

“Tek lahmacun ve döner” diyorum.

Erkan da bana uyuyor.

Arif Bey garsona, “Sen tek lahmacun değil, ikişer fındık lahmacun hazırlat” diyor.

Başlıyoruz anlatmaya…

“Eski güzel günler kalmadı” diyor Arif Bey, “insanların arasına soğukluk girdi, birbirimizden koptuk…”

Sonra sözü Mustafa Efe’ye getiriyor, “Aramızdan erken ayrıldı, hâlâ ölümüne inanamıyorum, aynı yaştaydık. Çok iyi bir insandı. Bir denge insanıydı. İşinde başarılıydı, ticaret odası başkanı olarak başarılıydı. Odada beraber hizmetlerimiz oldu…”

Mustafa Efe ortak arkadaşımızdı.

Sanırım en son iki yıl önce Mustafa Efe ile gelmiştik buraya.

Derken lahmacunlarımız geldi.

Pek fındık değil, fındığın daha büyüğü…

Görüntüsü mükemmel, zar gibi bir hamurdan yapılmış, çıtır çıtır.

Yerken ağzında dağılıyor, soğan kokusu yok, tadı nefis.

Arif Bey, “Lahmacuna soğan koymak hata… Yiyen var yemeyen var… Sonra soğan mideyi yakar… İsteyene yanında ince kıyım olarak getiriyorlar” şeklinde açıklama yaptı.

Arkasından dönerlerimiz geldi.

Döner, yaprak döner…

Sıcak tabak üzerine kesilmiş, üzeri ince ekmekle örtülmüş.

İnce ekmeği kaldırdığında, dönerin tadını ve sıcaklığını hissediyorsun.

Tadını sormayın, anlatılacak gibi değil!

“Eti dışarıdan kasaptan almıyoruz, kendimiz kesiyoruz. Endüstriyel hayvan değil, doğa hayvanı kesiyoruz” dedi Arif Bey.

TEM 76 Kızılkaya Tesisleri

Duydum, gidip görmedim.

Arif Bey’le bir program yapıp gideceğiz.

TEM 76’lar geçen yıl haziran ayında açıldı.

Neden “TEM 76”?

Bulundukları noktanın İstanbul’a uzaklığı 76 kilometre de ondan.

Gültepe Tüneli’nin çıkışından sonra 3’üncü kilometrede, karşılıklı iki tesis.

Her biri 1000 metrekare üzerine kurulu, 24 saat hizmet veriyor.

Bu tesislerde de bütün Kızılkaya çeşitleri var, sadece döner yok.

Yoldan gelip geçenler dışında, şehir dışından ve Kocaeli’den gelen gruplara hizmet veriyor.

Her ikisinde de doğal ürünler satan market ve kafe mevcut.

Arif Bey çocukları arasında görev bölümü yapmış, Salih Bey Körfez’deki restoran ve otele, İlker Bey TEM 76’lara, Nurten Hanım da satın alma ve idari işlere bakıyor.

Tabii TEM 76’lar 24 saat çalıştığından Salih Bey de iki günde bir nöbete geliyor.

Eee, bu kadar ayrıntılı işler kaç kişiyle yürütülüyor dersiniz?

Arif Bey, “140 kişi çalıştırıyoruz” dedi.

Ne diyelim, Allah kolaylık versin!

Kızılkaya İzmit’e de gelmek istiyor, ancak…

Eski bir düşünce…

Arif Bey İzmit’te de bir restoran açmak istiyordu, sonra ses seda çıkmadı.

“Ne oldu?” diye sordum.

“Çok yer aradık, bizim işimize uygun bir yer bulamadık. Bulduk, çok kira istiyorlar… Açarsın, kiraya çalışırsın, sana bir şey kalmaz. Bunun da anlamı yok. Biz ciro üzerinden kiraya razıyız, ama olmuyor…”

“İzmit defterini tamamen kapattınız mı? İzmit’in Kızılkaya gibi bir restorana ihtiyacı var…”

“Yok yok kapatmadık. Uygun fiyatla gönlümüze göre bir yer bulalım, bugün geliriz…”

Bugün pazar…

Sevgili okurlarım, bugün pazar, şöyle siyasetten ve ciddi konulardan uzak bir yazı yazmak istedim.

Size, Körfez’in güzel insanı Arif Kızılkaya’yı, bir lezzet virtüözünü anlattım.

Size, bir aile işletmesinin başarısını anlatmaya çalıştım.

Burnumuzun dibindeki “lezzet”i tanıyın istedim.

Kızılkaya, “ağız tadı”nda artık bir marka!

İnşallah yakında İzmit’e de gelir.

İyi pazarlar!