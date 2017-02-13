Körfez’de bir yılda 2552 ton atık ambalaj toplandı

Körfez Belediyesi’nin çevre konusunda bilinçlendirme çalışmalarına vatandaşlar da büyük destek veriyor. Talepler doğrultusunda geri kazanım konteynırları da çoğaltılıyor

Körfez Belediyesi’nin yürüttüğü ambalaj atıklarını geri kazanım çalışmaları mahallelerde ilgiyle takip ediliyor. Mahallelerden gelen yoğun talepler doğrultusunda ilçedeki geri dönüşüm konteynırlarının sayısı da giderek artıyor. İlçe genelinde ‘mavi konteynır’ sayısı 850’ye yükselirken, büyük sitelerin iç kısımlarında da 25 adet ‘kafes’ diye tabir edilen konteynırlar yer alıyor

2 BİN 500 TON AMBALAJ

Körfez Belediyesi, sadece 2016 yılında 2 bin 552 ton atık ambalaj toplarken, "Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı" projesi çerçevesinde 24 bin 995 kilogram atık yağ toplamıştı. Bitkisel atıklar için her okula ‘geri dönüşüm bidonları’ koyan ekipler, ilçe genelinde ayrıca; 75 adet cam kumbara ve 10 adet plastik pet şişe kumbarası yer alıyor. Ayrıca ilçedeki tüm kamu kurumlarında da atık piller için kutular yer alıyor.