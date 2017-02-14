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Körfez’de bisiklet eğitimi verildi

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Körfez’de bisiklet eğitimi verildi
İzmit Belediyesi tarafından Körfez ilçesinde bisiklet eğitimleri verildi.

İzmit Belediyesi bisiklet eğitmeni ve il temsilcisi Mehmet Bozdemir, Körfez ilçesinde bulunan Özel Körfezim Eğitim Kurumları Okuluna giderek burada öğrencilere bisiklet trafik eğitimi verdi. 139 öğrenciye İzmit Belediyesi’nin bisiklet projeleriyle ilgili bilgiler veren İzmit Belediyesi bisiklet eğitmeni Mehmet Bozdemir, “8 yıldan beri 40 binden fazla öğrenciye bisiklet hediye etti. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit’in bisiklet şehri olması için 'Haydi Bisikletle Okula, İzmit’i Seviyorum Bisiklete Biniyorum, Haydi Bisikletle İşe' gibi projeleri hayata geçirdi” dedi.

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