Körfez’de bozulan yollar onarılıyor

Körfez Belediyesi ekipleri, kış şartları nedeniyle bozulan yollarda bakım çalışması yaparken, genişletilen yollarda da asfalt serimi gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi ekipleri, kar yağışında yollarda yapılan tuzlama, solüsyon ve küreme çalışmalarıyla yıpranan asfalt yüzeylerini elden geçirdi. Ekipler, don ve buzlanmaya karşı yollarda tuzlama ve solüsyon çalışması yaparak, trafiğin sorunsuz akmasını sağlamıştı. Havaların biraz daha ısınması sonrası ekipler bozulan yolların düzeltilmesi için çalışma başlattı. Yollarda oluşan çukurlar, doldurularak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi. Yol genişletme çalışmasının tamamlandığı Barbaros mahallesi Nizam sokakta ta asfaltlama çalışması yapıldı.