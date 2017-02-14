Elektronik atıkların doğaya zarar vermemesi ve geri dönüşümü için çeşitli çalışmalar yapan Körfez Belediyesi, farkındalık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. "Elektronik atık çöp değildir” sloganı ile ilçede bulunan okullar, elektronik atıkları toplayarak hem çevre bilincini geliştirmiş oluyor, hem de geri dönüşüme katkı sağlamış olacak. Körfez’de ilk ve ortaokullar arasında düzenlenecek yarışmaya son katılım tarihi 15 Mayıs olarak açıklandı. Sonuçlar ise 18 Mayıs’ta açıklanacak. Birinci okula 2 bin lira, ikinci okula bin 500, üçüncü okula da 750 lira ödül verilecek. Ayrıca her 150 kilogram elektronik atığa 1 koli A4 kağıt verilecek.
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Körfez’de elektronik atık toplama yarışması
Körfez Belediyesi, okullar arası ödüllü ‘Elektronik Atık Toplama Yarışması’ başlattı.
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