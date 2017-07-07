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Körfez'de festival coşkusu!

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Körfez'de festival coşkusu!
Körfez'de 44. Körfez Altın Kiraz Festivali yapılan kortej yürüyüşü ile başladı

44. Körfez Altın Kiraz Festivali, Ağadere Caddesi'nde yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın katıldığı yürüyüşte, yaklaşık 200 yabancı sporcu ve folklor ekipleri katıldı. Yürüyüş Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde son buldu. Festivalin ilk gününde yerli ve yabancı ekipler folklor gösterileri ve sporcular gösterilerde bulundu ve Karadeniz türküleri ile tanınan sevilen müzik gurubu Grup İmera konser verdi. Festivalin ikinci gününde ise Alparslan Türkeş Stadı'nda çocuk şenliği, halk oyunları gösterisi ve Mustafa Ceceli konseri düzenlenecek. Son günde de Körfez Sevindikli Köyü'nde yağlı güreş müsabakaları yapılacak.

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