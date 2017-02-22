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Körfez’de genel anestezi ile diş tedavisi yapılıyor

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Körfez’de genel anestezi ile diş tedavisi yapılıyor
Ocak ayında Körfez Devlet Hastanesi ile imzalanan protokolle genel anestezi altında dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi gibi tedaviler yapılmaya devam ediyor.

Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin Diş Hekimleri tarafından Körfez Devlet Hastanesi'nin ameliyathanesinde yapılan tedavilerde ağırlıklı olarak engelli bireyler ve küçük yaştaki çocukların tedavileri gerçekleşiyor.

 

DİŞ TEDAVİSİ

Başhekim Zehra Coşkun Salih, kurumda engelli ve tedaviye uyum sağlayamayan hastalara genel anestezi altında tedavi yaptıklarını ifade ederek, “En anlamlı hizmetlerimizden bir tanesi” dedi.
Engelli bireylerin ve küçük yaştaki çocukların diş tedavisi de bu şekilde kolaylaşmış oluyor. Hizmet için teşekkür eden ailelerde, Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yetkililerine teşekkür etti.

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