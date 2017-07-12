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Körfez’de hainler lanetlendi!

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Körfez’de hainler lanetlendi!
15 Temmuz hain darbe girişimi tüm ülkeyi tedirgin etmiş, halkımız ve devletimiz bu girişimi saatler içinde bertaraf ederek ne kadar güçlü bir duyguya sahip olduğunu ortaya koymuştu

15 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılı geride kaldı. Körfez İlçe’de 15 Temmuz şehitlerimiz unutulmadı.

 

ÖZKAN: HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI

Körfez Belediyesi Spor Akademisi Çim Halı Tesisleri’ndeki maç Körfez Belediyesi Spor Danışmanı Metin Özkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Körfez İlçe’nin ve ilimizin spor adamları ile protokolünün yer aldığı mücadele 8-8 sona erdi. Metin Özkan maçın ardından yaptığı değerlendirmede “Bu ülke kolay kurulmadı, kimsenin de yıkma şansı yok. 15 Temmuz’da yaşanan hadise zavallılıktan başka bir şey değildir. Hainlerin hevesleri kursaklarında kalmıştı. Kazanan Milletimiz olmuştur. Allah bu vatan için göğsünü siper eden tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, gazilerimize acil şifalar versin” dedi. Erdem ÖVÜÇ

 

KIRMIZI TAKIM: 8 MAVİ TAKIM: 8

KIRMIZI TAKIM: Yavuz Hayderbeyoğlu***, İsa Taş****, Mustafa Çulcu****, Burak Özatalay***, Öznur Gökkaya***, Vahit Eryılmaz***, Mustafa Aslı****, Metin Özkan****

MAVİ TAKIM: Mitat Atalay***, Arif Şenelli***, Kaya Özkan***, Ethem Karahancı***, Levent Atalı***, İlhan Tan***, Abdullah Parlak***, Birol Bayram Gürler***

GOLLER: Metin Özkan (4), Mustafa Çulcu, Mustafa Aslı, Burak Özatalay, İsa Taş (Kırmızı Takım) Kaya Özkan (2), Ethem Karahancı (2), Levent Atalı (2), İlhan Tan, Abdullah Parlak***

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