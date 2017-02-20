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Körfez’de ‘hamsi’ buluşması

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Körfez’de ‘hamsi’ buluşması
Körfez Karadenizliler Derneği’nin düzenlediği Hamsi Günü’ne Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’da katıldı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Karadenizliler Derneği’nin geleneksel hale getirdiği Hamsi Günü’ne konuk oldu. Dernek Başkanı Hasan Yazıcı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete ayrıca; Milletvekilleri İlyas Şeker ve Zeki Aygün, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı görevini yürütürken Yargıtay Savcılığı görevine getirilen Mustafa Küçük ve dernek üyeleri katıldı.

 

KARADENİZ İNSANININ AYRI BİR GÜZELLİĞİ VAR

Programda kısa bir konuşma yapan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Anadolu’muzun bütün insanı güzel ama Karadeniz insanının ayrı bir güzelliği var. Her zaman vatanına, milletine, bayrağına ve sancağına gereken saygı ve hürmette kusur etmemiş, sahip çıkmıştır. Burada bu organizasyonu yapan dernek yönetimimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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