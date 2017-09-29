Körfez’de hatalı park yapan araçlara ceza

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm uyarı ve ikazlara rağmen Tütünçiftlik viyadük altında hatalı park yapan araçlara cezai işlemi uyguladı

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle ana caddeler üzerinde sık sık denetimlerde bulunuyor. Ekipler, yasak yerlere park eden araç sürücülerine para cezası keserken araçları da çekici yardımıyla bulundukları yerlerden çektiriyor. Ekipler son olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen Tütünçiftlik viyadük altında hayatlı park yapan araçlara cezai işlemi uyguladı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, park yasağı ile ilgili olarak sık sık uyarılarda bulunduklarını, uyarıları dikkate almayanlar hakkında da yasal işlem yapıldığını belirtti. Ekipler, sadece ana caddeler üzerinde yasak olan yerlere park edilen araçlara değil, kaldırım ve engelliler için ayrılan yerlere de park edilen araçlar hakkında cezai işlem uyguladı.