Kocaeli Ozanlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği ile Denizli Yaren Kültür Sanat ve Turizm Derneği’nin Körfez Belediyesi katkıları ile düzenlediği ‘Uluslararası Hocalı Soykırımı Ödüllü Şiir Yarışması Ödül Töreni ve Anma Programı’ cumartesi günü Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Programa Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva konuşmacı olarak katılacak. Programa herkes davetli.
- BIST 89.320
- Altın 146,372
- Dolar 3,6567
- Euro 3,8631
- Kocaeli : 10 °C
- İstanbul : 6 °C
- Sakarya : 10 °C
- Körfez’de Hocalı Soykırımı konuşulacak
- Dostlardan kahve keyfi
- Dostlar yine buluştu
- Bankacılık sektörü Ocak'ta 3,7 milyar lira kar elde etti
- Şimşek: Değerlerimizi gelecek nesillere aktarmalıyız
- Noterler acaba neden sinek avlıyor?
- Cengiz Sarıbay dur durak bilmiyor
- KOTO’nun girşimleri sonuç verdi: Nefes Kredisi 150 bin TL’ye yükseldi
- Muhasebecilerden pastalı kutlama
- Sağlığınızı ortaya koyan tırnaklarınızdaki 10 durum
- Usta tarihçi doğum gününde anıldı
- Başkan Yıldırım'ın kurtardığı dalgıçtan flaş açıklamalar
- Erdoğan'ın Kocaeli'ye geleceği gün netleşti
- Cinayet davasında sona gelindi
- Kartepe’de yol yapım ve parke çalışması
Körfez’de Hocalı Soykırımı konuşulacak
Körfez’de Hocalı Soykırımı konuşulacak...
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şimşek: Değerlerimizi gelecek nesillere aktarmalıyız'Değerler Eğitimi Projesi’ kapsamında KSO Dumlupınar Ortaokulu’nda düzenlenen konferansta konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şimşek, değerlerimizi gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini söyledi
Semt Konağında kursiyerlere eğitimler veriliyorBaşiskele Belediyesi, Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezleri’ndeki eğitimlerine devam ediyor.
Aşçılara yeterlilik belgeleri verildiAŞGADER ve Eğitim Konfederasyonu, 4 aşçıya mesleki yetki ve yeterlilik belgelerini teslim etti
İzmit’te kiraz ve asma eğitimi verilecekİzmit Belediyesi tarafından köylülere kiraz ve asma ile ilgili eğitimler verilecek
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlığınızı ortaya koyan tırnaklarınızdaki 10 durumTırnaklar, estetik alanına en sık giren bölüm ve sadece ABD`de yıllık tırnak cilası için harcanan miktar 768 milyon ABD doları (1) oysa tırnaklar parlak renkler ile bir sanat platformundan çok daha fazlasıdır
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- 10 hayranlık uyandıran 'ada' otel
- WhatsApp'tan çok konuşulacak yeni özellik
- 5 TL ile 15 il gezdi
- Oscar'lar sahiplerini buldu!
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim