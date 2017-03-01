Körfez’de Hocalı Soykırımı konuşulacak...

Kocaeli Ozanlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği ile Denizli Yaren Kültür Sanat ve Turizm Derneği’nin Körfez Belediyesi katkıları ile düzenlediği ‘Uluslararası Hocalı Soykırımı Ödüllü Şiir Yarışması Ödül Töreni ve Anma Programı’ cumartesi günü Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Programa Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva konuşmacı olarak katılacak. Programa herkes davetli.