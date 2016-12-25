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Körfezde kalkan ve levrekler yüzecek

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Körfezde kalkan ve levrekler yüzecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü-TAGEM) arasında İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi’nin protokolü imzalandı.

Protokole Büyükşehir Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik imza attı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman ile Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem, ziyaret ettikleri TAGEM Genel Müdürü Dr. Birişik ile görüş alışverişinde bulundu.

 

BALIKLANDIRMA PROJESİ

İmzalanan protokol ile “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi”ne start verildi. İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi’yle TAGEM ve ona bağlı enstitülerle işbirliği çerçevesinde İzmit Körfezi'ndeki mevcut balık tür ve çeşitliliğinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir kılınması, bölgenin ekonomik gelişmişliğine ve halkın denizden faydalanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

 

PROJE 18 AY SÜRECEK

18 ay sürecek protokol kapsamında TAGEM’e bağlı Trabzon Merkez Araştırma Enstitüsü(SUMAE) ile birlikte yürütülecek çalışmalarda; İzmit Körfezi’nde balıklandırılmasına karar verilen levrek ve kalkan balıklarının genetik analizlerinin yapılacak, mevcut balık ve tür çeşitliliği ile stok durumu belirlenerek izlenecek, ihtiyoplankton örneklemeleri (yumurta ve larva sörveyleri) yapılarak izlenecek, yaşam alanları ile koşulları ayrıca üreme bölge ve zamanları belirlenecek, balıklandırma yapılacak balıkların boyutu ve sayısı ayrıca balıklandırma işleminin yapılacağı yer ve zaman belirlenecek, markalama yapılarak izlenebilirliği sağlanacak.

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