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Körfez'de korkutan yangın!

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Körfez'de korkutan yangın!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. 
Olay, Güney Mahallesi Azmi Akyol Parkı yanında bulunan bir evde meydana geldi. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının, metruk evin içinde bulunan malzemelerin tutuşmasıyla çıktığı belirlendi. Öte yandan vatandaşlar, binaya sürekli madde bağımlısı şahısların girdiğini ileri sürdü.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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