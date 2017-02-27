Körfez’de maskot heyecanı

Körfez Belediyesi Spor Akademileri’nin yeni maskotu ilk günden beğeni topladı.

“Spor’un Başkenti Körfez” sloganı ile başlatılan çalışmalar kapsamında kurulan Körfez Belediyesi Spor Akademisi, şimdiden aldığı başarılı sonuçlar ile sporun birçok branşından adından söz ettirmeyi başardı. Yetkililer, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın direktifleri doğrultusunda miniklerin spora teşvik edilmesi adına bir de sevimli bir maskot oluşturdu.

#KÖRFEZİNMASKOTU

İsmi Körfezliler tarafından belirlenecek olan maskot, önceki gün Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette renkli görüntüler de vardı. Kaplan görünümlü maskot daha sonra belediye içerisindeki vatandaşların da huzuruna çıktı. Özellikle gençler maskot ile bol bol fotoğraf çektirdi.

SÜRPRİZ HEDİYELER VERİLECEK

Spor Akademileri’nin yeni maskotunun ismi ise Körfezliler tarafından belirlenecek. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın facebook sayfasındaki paylaşıma yapılacak yorum veya gönderilecek mesaj ile ya da facebook'ta #Körfezinmaskotu hastagiyle yapılacak paylaşımlar tek tek değerlendirilecek ve Spor Akademilerinin maskotunun ismi belirlenecek. Ayrıca kulüp yönetimi tarafından da sürpriz hediyeler verilecek.