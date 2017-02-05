Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen metruk binaların yıkımları gerçekleşiyor. Ekipler 2016 yılı içerisinde yaklaşık 35 metruk binanın yıkımını gerçekleştirirken, 2017 yılının ilk ayında da 10 binanın yıkımını gerçekleştirdi. Kentsel dönüşüm kapsamında da yıkımların gerçekleştirildiğini söyleyen yetkililer, ilçe genelinde tespit edilen 62 metruk binanın yıkımı için planlama yapıldığını ve yıl içerisinde de bunların yıkımının gerçekleştireceğini söyledi.
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Körfez’de metruk binalar yıkılıyor
Körfez Belediyesi, ilçe genelinde tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk binaları yıkıyor.
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