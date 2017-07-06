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Körfez’de okul yollarına bakım

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Körfez’de okul yollarına bakım
Körfez Belediyesi ekipleri, okullara yakın bölgelerdeki yol ve kaldırımlarda bakım çalışması başlattı. Kaldırımlar, öğrencilerin rahat yürüyebileceği şekilde düzenlendi

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okulların kapanması ve öğrencilerin tatile çıkması sonrasında kurumlara ulaşım sağlanan yol ve kaldırımlarda bakım çalışması başlattı. Mimar Sinan Mahallesi ve Hacı Osman Mahallesi’nde tamamlanan çalışmalar, daha sonra belirli periyotlarla diğer mahallelerle başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar ile yolları şık ve modern bir görünüme kavuştururken, engelliler de unutulmadı. Engelli yolları da yenilenirken, vatandaşlar Körfez Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer, yeni eğitim-öğretim dönemi başlayana okul önlerindeki çalışmaların biteceğini belirtti.

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