Körfez’de örnek referandum buluşması

Körfez’in siyasi parti ilçe başkanları, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumu öncesi bir araya gelerek örnek bir buluşmaya imza attı. Başkanlar, vatandaşlara neden evet veya hayır denilmesi gerektiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa değişikliğini onaylayarak Başbakan’a göndermesi ile anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan Pazar günü yapılmasına karar verildi. Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında TBMM’de büyük tartışmalar çıkmış, ilimizde de siyasi partiler birbirlerine karşı göndermelerde bulunmuştu. Referandum öncesi evet veya hayır diyecek partiler arasında ayrışma devam ederken Körfez’de örnek bir olaya imza atıldı. Körfez’in siyasi parti ilçe başkanları bir araya gelerek referandum sürecini konuştu.

TÜM İLÇE BAŞKANLARI KATILDI

Kocaeli Kent Gazetesi imtiyaz sahibi Ali Çınar’ın önceki gün Körfez Kültür Merkezi’nde düzenlediği panelde siyasi parti ilçe başkanları örnek bir olaya imza atarak bir araya geldi. Panele katılan AKP İlçe Başkanı Osman Badem, CHP İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, SP İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun, BBP İlçe Başkanı Mustafa Arha, DSP İlçe Başkanı Gündüz Kamil Çehreli ve DP İlçe Başkanı Cemil Çoruh, referandumda neden ‘evet’ veya ‘hayır’ denilmesi gerektiğini anlattı.

“HALKIMIZ ÖZGÜRDÜR”

STK temsilcileri ve partililerin de geniş katılım gösterdiği panelde ilk konuşmayı yapan Osman Badem, “Biz hayır diyenlere vatan haini demedik. Böyle bir söylem de olmadı. Halkımız özgürdür, istediği oyu kullanır. Bizim ve ülkemizin bir rejim sorunu yoktur. 1923’te bu ülkenin rejimi Cumhuriyet, lideri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Hükümet etme sistemi için çalışma vardır” dedi.

“CHP, PKK VE FETÖ İLE BİRLİKTE DEĞİL”

Ardından söz alan Mehmet Kaçar, “Hayır diyenler içinde PKK da, FETÖ de vardır. CHP yıllar önce FETÖ’nün büyüyen tehdit olduğunu söylerken, 2010 yılında ‘Ölülerinizi de getirin oy kullansınlar’ diye söylemler yapılıyordu. CHP mi Habur’da sorgu çadırları kurdu, CHP mi açılım yaptı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gidin, onlar bile CHP’nin PKK ve ya FETÖ ile birlikte olduğuna inanmaz” şeklinde konuştu.

“AYRIMCILIK YARATACAK SÖYLEMLERDEN UZAK DURULMALI”

Zeki Gürsu ise konuşmasında, “Bizim gönlümüzde her iki seçimi yapan insanların da yeri vardır’’ ifadesine yer verdi. Ömer Faruk Coşkun, “Hiç kimseyi yaftalamamak gerek. Ayrımcılığa neden olacak söylemlerden uzak durmalıyız” derken, Mustafa Arha, “Çocuk tacizcileri, tecavüzcüler, kadın katilleri 2. sınıf vatandaş olarak görülmeli, bunun dışında kimse ayrıştırılmamalı” şeklinde konuştu.

“BİZ HAYIR DİYORUZ”

Cemil Çoruh, “Biz hayır diyoruz. Güç tek bir ele verilmemelidir’’ dedi. Son olarak söz alan Gündüz Kamil Çehreli de “Şehitler geliyor, ülke sıkıntı içinde ve biz burada utanmadan sıkılmadan niçin evet denilecek diye tartışıyoruz’’ diyerek serzenişte bulundu.

TARTIŞMA YAŞANDI

Platformun ikinci bölümünde dinleyicilere soru sorma hakkı verilirken, AKP İlçe Başkanı Osman Badem, önce neden evet ve ya hayırı desteklediklerini açıklayan 5’er dakikalık konuşma yapılmasını istedi. Bu konuda ikilem ve tartışmalar yaşandı, bazı vatandaşlar salonu terk ettiler. Uzun süren tartışmaların ardından ilçe başkanları savundukları görüşlerini açıklayan konuşmalar yaptı.