Körfez’de penaltı şenliği!

Körfez Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Penaltı Yarışması bu yıl da bir birinden güzel görüntülere sahne oldu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın ev sahipliğinde gerçekleşen dev organizasyonda dereceye girenlere madalya verildi

KUSURSUZ BİR ORGANİZASYONDU

Körfez Belediyesi sportif etkinlikleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geleneksel hale gelen Penaltı Yarışması’nda amaç sosyal birlik ve bütünlüğü sağlamaktı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın hamiliğinde gerçekleşen organizasyonun başında Körfez Belediyesi Başkan Vekili İsa Taş ve Körfez Belediyesi Spor Danışmanı Metin Özkan yer aldı. Taş, Özkan ve antrenör ekibi organizasyonun kusursuz geçmesi için büyük bir çaba sarf etti.

KÖRFEZ HALKI İÇ İÇE

Körfez Belediyesi Spor Akademisi ve Körfez Gençlerbirliği takımında forma giyen futbolcuların yanı sıra, diğer amatör takımlar, sporcu velileri ve kardeşleri de etkinlikte yer alırken, anneler ve babalar da penaltı yarışmasında yer alarak unutulmaz bir günü geride bıraktılar. Körfez Belediyesi Başkanvekili İsa Taş, amacın Körfez halkı ile iç içe olmak, aileleri kaynaştırmak olduğuna vurgu yaptı.

BARAN: YÜZLERİ GÜLDÜRDÜYSEK NE MUTLU BİZE

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran yaptığı değerlendirmede “Kiraz Festivalimiz beklediğimizden çok iyi geçti. Etkinliklerimizden birisi de penaltı yarışmasıydı. Buradaki ortamı görünce insan daha bir mutlu oluyor. Çocuklarımızın, ailelerimizin yüzlerinde biraz olsun tebessüm bırakabildiysek ne mutlu bize. Metin Özkan kardeşime ve organizasyonda emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.