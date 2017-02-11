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Körfez’de şehitler için mevlit okutuldu

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Körfez’de şehitler için mevlit okutuldu
MHP Körfez İlçe Teşkilatı, şehitler için ilçe binasında mevlit okuttu. Programa Başkan İsmail Baran ve çok sayıda davetli katıldı

MHP Körfez İlçe Teşkilatı, şehitler için mevlit programı düzenledi. Programa Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

 

“HERKESE NASİP OLMAZ”

İlçe teşkilatında gerçekleştirilen ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın da Kur’an-ı Kerim okuduğu mevlit sonrası şehitler için dualar edildi. Başkan İsmail Baran, “Şehitlik, büyük bir derece, yüksek bir makamdır. Şehitlik ahrette peygamberlikten sonra en yüce makamdır. Bu makam ve mertebe herkese nasip olmaz” ifadelerini kullandı.

 

HELVA İKRAM EDİLDİ

Şehitlerin isimlerini de ilçedeki projeler ile yaşattıklarını belirten Başkan Baran, “Onlar bizler için önemli. Bu vatan için hiç düşünmeden canlarını verdiler. Şahadete ulaşan şehitlerimiz için ne yapılsa az” ifadelerini kullandı. Okunan Kur’an ve yapılan dua sonrasında vatandaşlara helva dağıtıldı.

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