Körfez’de şehitlerin adı yaşatılacak

Körfez Belediye Meclisi, 2017 Şubat ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirildi. İki yeni müdürlüğün kurulması oy birliği ile kabul edilirken, şehitlerimizin isimleri de park ve caddelere verildi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın başkanlığında gerçekleştirilen şubat ayı meclis toplantısında 12 madde görüşüldü. Meclis toplantısını izlemek için siyasi parti ve STK temsilcileri de salondaydı. Mecliste idari maddeler komisyonlara havale edilirken, belediye bünyesinde iki yeni müdürlüğün; Emlak İstimlak ve Etüt Proje Müdürlüğü’nün kurulması da oy birliği ile kabul edildi. Şehitlerimizin isimlerinin park ve caddelerde yaşatılması noktasında yapılan çalışma da meclis gündemindeydi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ YAŞATILACAK

Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından yapılan çalışma kapsamında; Kayseri’deki hain saldırıda şehit düşen Abdulsamet Özen’in ismi Yeniyalı Merkez Parkı’na, Raşit Yücel’in ismi de yeni yapılan parka, diğer bir şehidimiz Erdi Demirer’in adının da evinin önündeki Üzüm Sokak’a verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Körfez Şehitliği’nde yatan 12 şehidimizin ismi de ilçedeki diğer isimsiz parklara verilmesi kararlaştırıldı.

SAHİL İÇİN ÖNEMLİ PROJELER

12 maddenin görüşülmesi sonrasında dilek ve temenniler kısmına geçildi. Başkan Baran, Yarımca sahilinde 2017 yılında birçok projenin aynı anda başlayacağını belirterek, “Sahille ilgili olarak geniş çaplı bir çalışma içinde olacağız. Sultan Abdulaziz’in Av Köşkü’nü Yarımca sahilinde, Yelken Kulübü’nün bulunduğu bölgede yapacağız. Ayrıca doğu kısımdaki kamulaştırdığımız bir metruk binayı da sosyal tesis haline getireceğiz. Sahil şeridinde yaz aylarında önemli işler yapacağız” ifadelerini kullandı. Bir sonraki meclis toplantısının da 2 Mart Perşembe günü saat 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.