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Körfez’de şehitlerin ismi okullarda yaşatılıyor

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Körfez’de şehitlerin ismi okullarda yaşatılıyor
Körfez Belediyesi Körfez İmam Hatip Ortaokulu’na yaptığı konferans salonuna; Körfezli şehidimiz Erdi Demirer’in ismini verdi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın özellikle eğitime verdiği destek kapsamında bir proje daha hayata geçirdi. Körfezli şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Erdi Demirer’in ismi Körfez Belediyesi tarafından yaptırılan Körfez İmam Hatip Ortaokulu’nun konferans salonuna verildi.  Konferans salonu ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ve şehit polis Ahmet Can’ın ismi verildiği kütüphane de açıldı.

 

İSİMLERİ YAŞATILIYOR

Körfez İmam Hatip Lisesi’nde yapılan konferans salonu ve kütüphanenin açılışına; İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz, Körfez Belediye Başkan Vekili İsa Taş, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bahtiyar Erdoğan, Okul Müdürü Ercan Mengünoğlu, şehitlerimizin yakınları, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılış öncesinde Din Öğretmeni Tuncay Akçan tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.

 

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından konferans salonunun yapımında desteklerinden dolayı Körfez Belediyesi adına Başkan Yardımcısı İsa Taş’a, kütüphanenin hayata geçirilmesinde de ön ayak olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz’a İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahtiyar Erdoğan ve okul müdürü Ercan Mengünoğlu tarafından plaket takdim edildi. Daha sonra da kurdele kesimi gerçekleştirildi.

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