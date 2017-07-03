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Körfez’de tarihi sporlar yaşatılıyor

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Körfez’de tarihi sporlar yaşatılıyor
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu Körfez Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından düzenlenen 44. Geleneksel Av Bayramı’na katıldı

OSMAN BADEM DE KATILDI…

Körfez Avcılar ve Atıcılar Dernek Başkanı Recep Kan ve yönetiminin ev sahipliğinde Sevindikli’de gerçekleştirilen 44. Geleneksel Av Bayramı’na katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, bölgede de incelemelerde bulundu. Başkan İsmail Baran dışında av bayramına AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem de katıldı. Bayramın açılışı öncesi ilk atışı Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran yaptı.

 

‘YA HAK!..

Er Meydanı’nın hemen arka kısmında bulunan atış poligonlarında tarihi sporlar da hayat buldu. Oklar gerilen yaylardan ‘Ya hak’ diyerek fırlarken, heyecan da üst noktadaydı. Başkan Baran da eline aldığı ok ile atışını gerçekleştirirken, bölgenin sadece güreş değil, ata sporlarımızın da yaşatıldığı bir alan olduğunu belirtti.

 

ÇEŞİTLİ HEDİYELER…

Renkli görüntülerin yaşandığı av bayramında atıcılar da kıyasıya rekabet içerisindeydi. Farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Başkan İsmail Baran ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem daha sonra vatandaşlarla bir araya gelirken, bölgede devam eden diğer projeleri inceledi.

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