Körfez’deki TIR çilesi büyüyor!

Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’ne giriş yapmak için sıra bekleyen TIR’lar Körfez’in en işlek yeri olan Mehmet Akif Ersoy Caddesini adeta istila ettiler

Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde gelişi güzel bırakılan TIR’lar kendine has bir trafik yoğunluğu olan mahallenin girişini kapatıyor. Mahalle halkı Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Lale Sokak üzerine bırakılan TIR’ları hem trafiği olumsuz etkiliyor hem de görsel bir kirlilik yaratıyor. Liman işletmesine giriş yapmak için bekleyen TIR’lar bölgede büyük bir sorun haline geldi. Güzergâhta kaza olasılığının da arttığı ifade ediliyor.

MUHTAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Şu an düşük bir kapasiteyle faaliyetini sürdüren bölgedeki limanda önümüzdeki süreçte yoğunluğun artmasıyla trafik yükünün daha da fazla etkileneceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili olarak Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit, Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bir dilekçe yazarak şikayette bulundu.

“TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR”

Konu hakkında açıklama yapan Muhtar Yiğit, “Bölgemiz sınırları içersinde bulunan, bir liman işletmesine giriş yapmak için gelen TIR’lar, özelikle Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Lale Sokak üzerinde kontrolsüz olarak araçlarını park ediliyor. Vatandaşlarımızın şikayeti ve yaptığımız gözlemlerle bu durumu tespit ettik. Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin kendine has bir trafik yoğunluğu zaten var. TIR’ların da bu trafiğe eklenmesi ile buradaki trafik yoğunluğu daha da artıyor. Çevre sakinlerimizin bu durumdan en az etkilenecekleri şeklinde düzenleme yapılmalı” diyerek yaşanan olumsuzluğu aktardı.

“SANAYİ VARSA, LİMAN DA VAR”

Körfez ilçedeki TIR ve ağır tonajlı araçların gelişi güzel park edilmesi ve liman girişlerinde bekleme yapması konusuyla ilgili olarak Körfez Lojistikçiler Derneği Başkanı Veysel Şenol da bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Körfez Ticaret Odası yöneticisi de olan Şenol, Körfez ilçenin sanayinin kalbi durumunda olduğunu, limanların da sanayinin olmazsa olmazları arasında yer aldığını söyledi.

“KÖRFEZ’E TIR PARKI ŞART”

Körfez’in sanayi ve liman nedeniyle taşımacılık sektörünün yoğun olduğu bir bölge haline geldiğini dile getiren Şenol, “Bu yoğunluğun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, halka yansımaması için bize de görevler düşüyor. Körfez’e acilen bir ya da iki TIR parkı yapılması gerekiyor. Lojistik sektöründeki meslektaşlarımızın arzusu bu yöndedir. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki gibi görüntülerin yaşanmaması için gerekli zemin hazırlanmalı. Ardından konunun muhataplarından araç parkları ve beklemeleriyle ilgili daha hassas davranmalarını istemeliyiz” dedi.

BARBAROS MAHALLESİ ÖNERİSİ

Körfezli lojistikçiler ilçeye TIR parkı yapılmasını istiyor. İlçede ise TIR parkı yapılmasına en müsait yer ise kentsel dönüşüm kapsamında bulunan Barbaros Mahallesi’nin bulunduğu yer olarak görülüyor. Yerel yönetim mahallenin buradan kaldırılması için projeler planlıyor. Kısa vade Barbaros Mahallesi ile ilgili sorun çözülürse, bölgeye TIR parkı ve depolama alanına kurulabileceği belirtiliyor. Bülent EKİNCİ