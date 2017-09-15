Körfez’i uçurmaya devam edin!

Kocaeli Birlikspor bugün deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Taktik antrenmanla çalışmalarına nokta koyan Kırmızı Beyazlılar, kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

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Deplasmanda Eyüpspor’a konuk olacak olan Kocaeli Birlikspor’da hazırlıklar hücum ağırlıklı taktik antrenmanın ardından tamamlandı. Perşembe akşamı kampa giren Kırmızı-Beyazlılar dün (cuma) 12.30’da tesislerden hareket etti ve Vialand Palace Hotel’de konakladı.

SÖZ SİZDE İZMİT’İN GENÇLERİ

İzmit’in gençleri ise her zaman olduğu gibi hazır. Geçtiğimiz hafta Etimesgut’u deviren Kırmızı Beyazlılar, ilk iki maçını kaybeden rakibine 3. yenilgiyi de tattırmak istiyor. Körfez’e bir kez daha alınlarının akı ile dönmenin planlarını yapan takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Eyüp İlçe Stadı’ndaki maç saat 16.30’da başlayacak.