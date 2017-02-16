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Körfez’in altyapısına 100 milyon lira

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Körfez’in altyapısına 100 milyon lira
Körfez genelinde bu yıl yapılacak alt yapı çalışmaları için 100 milyon liralık yatırım planlandı. Başkan Baran ve İSU Körfez Müdürü Bektaş, yatırımları görüştü.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İSU'nun 2017-2018 yılında Körfez için planladığı 100 milyon liranın üzerinde yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi için yapılacak yatırımlar hakkında İSU Körfez Şube Müdürü Muharrem Bektaş ile makamında bir araya geldi. 2017’nin yaz aylarında startı verilecek olan projeler 2018’de tamamlanacak.

 

ŞEBEKELER YENİLENECEK

Çalışmalar ağırlıklı olarak Tütünçiftlik bölgesinde; Kuzey Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Fatih Mahallesi, Güney Mahallesi ve Çamlıtepe Mahallesi’nde ilerleyecek. Ekipler önce mahalledeki alt yapıyı denetleyecek ardından tespit edilen eksiklikler kapsamında yağmur suyu hatları ve şebeke yenilemesi gerçekleştirilecek. Kimi yerde hem yağmur suyu hem de şebeke hatlarının yenilenmesi yapılacak. Bazı su depoları da ihtiyaç doğrultusunda genişletilecek.

 

GELECEĞİ DÜŞÜNÜYORUZ

İSU, nisan ayı içerisinde ihaleye çıkarak çalışmalarının startını hemen verecek. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek, “Her şey Körfez’in daha güzel ve yaşanabilir bir kent olması için. Kent için belki de yapılması çok zor olan, çok büyük cesaret isteyen yatırımların başında alt yapı gelir. Bizler ilçemizin geleceğini yaptığımız yatırımlar ile garanti altına alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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